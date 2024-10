Bułka odpowiedział na pytanie o transfer do Barcelony. Jaśniej się nie da

Kto będzie następcą Wojciecha Szczęsnego w bramce reprezentacji Polski? W pierwszych dwóch meczach po zakończeniu kariery w kadrze przez Szczęsnego bronili: Marcin Bułka w meczu ze Szkocją (3:2) i Łukasz Skorupski w spotkaniu z Chorwacją (0:1). Drugi z nich jasno podchodzi do całej sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Goncalo Feio nie został zwolniony? "W Legii się gotowało"

- Trener zadecyduje, ale jeśli nie zostałbym "jedynką", to będę zawiedziony, jestem szczery. To nie byłoby normalne, gdybym nie był. Dam z siebie "maksa" na każdym treningu i meczu. Na razie myślę, że idzie to w dobrym kierunku, bo pokazałem we wszystkich meczach reprezentacji, że jest okej - powiedział bramkarz Bologni w rozmowie z TVP Sport.

Marcin Bułka także nie odpuszcza ws. walki o numer jeden w reprezentacji Polski

A jak do sprawy podchodzi Marcin Bułka? - To pytanie do trenera, mogę mówić tylko o sobie. Chyba nie ma dzisiaj niekwestionowanej "jedynki". Gdyby tak było, trener pewnie porozmawiałby z nami. Ale nie rozmawiał, dlatego trwają testy i walczymy o to. Tak jak w klubie. Jestem dobrej myśli, pracuję, jestem w formie. To jest proces - ocenił bramkarz w rozmowie z TVP Sport.

- Jestem dobrze nastawiony, czuję się ok, trener to widzi i tego się trzymam. Wiadomo, moje aspiracje sięgają czegoś więcej, niż po prostu grać w kratkę. Chcę grać jako numer jeden. To są moje ambicje i do tego dążę. Ale to wszystko zależy od trenera, który myśli nad składem, pewnie zaczynając od bramkarza. Daję sygnały i robię wszystko, żebym był tym pierwszym wyborem do składu - podsumował. W dalszej części rozmowy ocenił, że jest "modelem bramkarza nowoczesnego". Podkreślił, że będzie zawiedziony, jeśli nie będzie numerem jeden.

Bułka w FC Barcelonie? "To na pewno komplement"

Przed tygodniem pojawiły się doniesienia, że Marcin Bułka znalazł się na liście transferowej FC Barcelony. Jak sam zawodnik do tego podchodzi? - Jak to się mówi, w każdej plotce jest ziarnko prawdy. Jeśli chodzi o kwestie transferowe, to wolałbym, by wypowiadał się menedżer. Ja jestem od tego, żeby co tydzień utrzymywać formę i dawać też argumenty, żeby chociaż mówiono o takich klubach w moim kontekście. To na pewno jest komplement. Jeżeli ktoś mówi o tych klubach to dla mnie zawsze taki ekstra bodziec i znak, że coś robię dobrze - powiedział. Zapewnił jednak, że aktualnie skupia się na jak najlepszych występach w Nicei.

- Nie mogę zboczyć z toru, proces utrzymywania formy i podnoszenia umiejętności poprzez grę trwa i też nie wiem, gdzie jest mój sufit - podsumował.

Reprezentacja Polski w trakcie październikowej przerwy na kadry rozegra dwa spotkania w Lidze Narodów. W sobotę 12 października zagra z Portugalią i w tym meczu w bramce ma wystąpić Łukasz Skorupski. Z kolei we wtorek 15 października z Chorwacją. Oba spotkania o godz. 20:45 rozpoczną się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacje tekstowe z tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.