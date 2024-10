Absolutna sensacja! Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Portugalią

- Często mówimy o zmianie pokoleniowej, która musi nastąpić w kadrze, a wchodzi do niej już wielu zawodników urodzonych w XXI wieku. Cieszy mnie, że jest duża grupa młodych piłkarzy rywalizujących o miejsce w reprezentacji Polski - mówił Michał Probierz na piątkowej konferencji prasowej przed meczem z Portugalią.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski znów błyszczy! Szaleństwo przed meczem Polska - Portugalia

- Ten mecz wskaże nam miejsce, w którym jesteśmy. Sytuacja z zawodnikami, którzy grają w klubach, trochę się poprawiła, a nowych piłkarzy będziemy widzieć na tle topowych zespołów. Zobaczymy, którzy z nich są w stanie wzmocnić naszą rywalizację, bo trzon w postaci 15-16 piłkarzy już mamy. Dla nas ważny jest każdy nowy gracz, który może dołączyć do kadry - dodał Probierz, który nie ukrywał, że mimo iż do startu kwalifikacji do mistrzostw świata w 2026 r. zostało już niewiele czasu, to selekcja wciąż trwa.

Najlepszym dowodem na to było zaproszenie do kadry Michaela Ameyawa z Piasta i Maxiego Oyedele z Legii. O ile na powołanie tego pierwszego zanosiło się już przed miesiącem, o tyle nominacja Oyedele była szokiem. Zwłaszcza że miał on za sobą raptem jeden występ w podstawowym składzie Legii w ekstraklasie przeciwko Górnikowi Zabrze (1:1).

Ale Probierz dobrze wiedział, co robi. Oyedele nie zaimponował mu jedynie we wspomnianym spotkaniu przy Łazienkowskiej, który oglądał z trybun. Selekcjoner reprezentacji Polski powoływał Oyedele jeszcze wtedy, gdy prowadził reprezentację do lat 21.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Portugalią

Czy zawodnik Legii może zadebiutować w seniorskiej kadrze już w sobotę? Sporo wskazuje na to, że tak. Portal Meczyki.pl jako pierwszy poinformował, że Oyedele znajdzie się w wyjściowym składzie na starcie z Portugalią. Według naszej wiedzy 19-latek na treningach sprawdzany był w silniejszych drużynach w trakcie wewnętrznych gierek.

Szansa debiutu dla Oyedele byłaby dużym zaskoczeniem, by nie napisać sensacją, ale nie byłoby to też coś, czego Probierz wcześniej nie robił. Przed rokiem sensacyjnie powołał Patryka Pedę na mecze z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1) w kwalifikacjach Euro 2024 i od razu dał mu szansę od pierwszej minuty. Tak samo było przed miesiącem z Mateuszem Boguszem, który 62 minuty w wyjazdowym meczu z Chorwacją (0:1) w Lidze Narodów.

Jak poza tym wyglądać będzie skład reprezentacji? Wielkich zmian i niespodzianek nie będzie, bo i być nie mogło. Zwłaszcza po słowach Probierza, który mówił o gotowym trzonie reprezentacji Polski i braku graczy do zmiany ustawienia.

Selekcjoner potwierdził, że przeciwko Portugalii bronić będzie Łukasz Skorupski. W obronie zagrać mają Sebastian Walukiewicz, Paweł Dawidowicz i Jan Bednarek. Tu uwagę przykuwa pierwszy z nich. Pierwszy wrześniowy mecz ze Szkocją (3:2) Walukiewicz zaczął na ławce, jednak pojawił się na boisku na początku drugiej połowy w miejsce Jakuba Kiwiora. Zawodnik Arsenalu zagrał w Glasgow katastrofalnie, przez co to Walukiewicz grał całe spotkanie przeciwko Chorwacji. W tym momencie wydaje się, że jego notowania u Probierza stoją wyżej. Zwłaszcza że Kiwior gra bardzo mało w Arsenalu.

Na wahadłach pewne miejsce mają Nicola Zalewski i Przemysław Frankowski. Tak samo jak w ataku Robert Lewandowski i Karol Świderski, który w trzech ostatnich występach w MLS strzelił cztery gole i miał asystę.

Najwięcej znaków zapytania dotyczy linii pomocy. Pewne miejsce w niej - mimo problemów w klubie - ma Piotr Zieliński. Prawdopodobnie miejsce obok zajmie Oyedele. Nie wiadomo za to, co z Sebastianem Szymańskim, który w tygodniu nie trenował z drużyną.

Jeśli pomocnik Fenerbahce dojdzie do pełni sił, najpewniej zostanie ustawiony za dwójką napastników. Jeśli nie, w jego miejsce wskoczy Kacper Urbański. No, chyba że Probierz kolejny raz zdecyduje się na bardzo ofensywne ustawienie reprezentacji Polski i postawi na całą trójkę, a Oyedele swoją szansę otrzyma po wejściu z ławki rezerwowych.

Polska - Portugalia. Tak powinien wyglądać skład reprezentacji Polski: