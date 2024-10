Znamy bramkarza na mecz z Portugalią. Probierz nie zostawił wątpliwości

Trwa walka o pozycję numer jeden w bramce reprezentacji Polski po tym, jak karierę w kadrze zakończył Wojciech Szczęsny. Początkowo wydawało się, że Michał Probierz może mieć aż czterech kandydatów na miejsce obecnego zawodnika Barcelony.

W mediach pojawiali się naturalni następcy: Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski oraz Kamil Grabara. Dziś wydaje się niemal pewne, że o miejsce w wyjściowej jedenastce na kwalifikacje MŚ 2026 walczą już tylko dwaj pierwsi.

To Bułka i Skorupski grali we wrześniowych meczach Ligi Narodów. Pierwszy przeciwko Szkocji (3:2), drugi przeciwko Chorwacji (0:1). Drągowski oba spotkania przesiedział na ławce rezerwowych, a Grabara nawet nie otrzymał powołania od Probierza.

I wydaje się, że już nie otrzyma. Mimo że zawodnik VfL Wolfsburg doskonale prezentuje się w nowym klubie, to Probierz nie powołuje go do kadry, a pytania na jego temat szybko ucina. Selekcjoner woli wzywać na zgrupowania zawodników z ekstraklasy, którzy przydają się mu w gierkach na treningach. Dlatego na Euro 2024 najpierw powołany został Oliwier Zych, a gdy doznał kontuzji, zastąpił go Mateusz Kochalski. Na wrześniowe i październikowe zgrupowania wezwany został Bartosz Mrozek.

Znamy bramkarza na mecz z Portugalią

Bramkarz Lecha nie miał jednak żadnych szansę na grę w meczach. O miejsce w składzie rywalizować mieli Skorupski, Bułka i Drągowski. Ten ostatni doznał jednak kontuzji, co tylko zacieśniło grono potencjalnych następców Szczęsnego.

W miejsce Drągowskiego powołany został Kacper Trelowski, ale dla meczów z Portugalią i Chorwacją nie miało to żadnego znaczenia. Jak informowały media jeszcze przed zgrupowaniem, Probierz znów planował rotację na pozycji bramkarza w obu spotkaniach.

"Łukasz Skorupski od pierwszych minut będzie bronił w meczu Polska - Portugalia" - informował "Kanał Sportowy". Od razu oznaczało to, że we wtorek przeciwko Chorwacji najpewniej wystąpi Bułka. I w piątek Probierz potwierdził te informacje.

- Nie wiem, po co mnie pytacie o skład i pozycję bramkarza, skoro już wcześniej sami o to pytaliście. Teraz mamy takie czasy, że skład i informacje personalne szybko pojawiają się w internecie. Ale nie ma się co na to obrażać, każdy w końcu z kimś rozmawia - powiedział selekcjoner.

- Mogę jednak potwierdzić, że te informacje były prawdziwe - dodał po chwili Probierz, nie pozostawiając wątpliwości, kto jutro będzie miał za zadanie powstrzymać portugalskie gwiazdy.