Tego jeszcze nie było! Kibice zobaczą to na własne oczy w meczu Polska - Portugalia

Reprezentacja Polski w ramach Ligi Narodów zmierzy się z Portugalią i Chorwacją. Dwóch atrakcyjnych rywali sprawiło, że bilety na spotkania rozeszły się niezwykle szybko, Stadion Narodowy będzie pełny, a znaczna większość kibiców obejrzy rywalizację sprzed telewizorów. Telewizja Polska przygotowała dla nich nigdy niewidziane rozwiązanie.

Czegoś takiego jeszcze nie było. TVP szykuje zmianę na mecz Polska - Portugalia

Oba spotkania kadry transmitować będzie Telewizja Polska na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl i w dedykowanej aplikacji. To właśnie w internecie na kibiców czekać będzie ogromna zmiana, bo stacja przygotowała aż trzy warianty transmisji.

Pierwszy z nich to klasyczni mecz z komentarzem, drugi to spotkanie bez komentarza, ale z atmosferą stadionu, a trzeci to coś, czego w Polsce jeszcze nie było. Ostatni wariant przewiduje kamerę na komentatorów, a oglądający będą mogli słuchać ich meczowej relacji, a także oglądać to, jak mówią i pracują.

Oczywiście kamera na komentatorów będzie tylko tłem do meczu i zostanie umieszczona w rogu ekranu, na którym głównym obrazem będzie mecz. W przeszłości TVP publikowało już reakcje komentatorów na poszczególne mecze reprezentacji Polski czy mundialu, ale zawsze w ramach pomeczowego skrótu, nie na żywo.

A kogo oglądać będą kibice? Mecz z Portugalią skomentuje duet Dariusz Szpakowski - Grzegorz Mielcarski, a starcie z Chorwacją zrelacjonują Mateusz Borek i Marcin Żewłakow.

Mecz Polska - Portugalia odbędzie się w sobotę 12 października o 20:45, a starcie z Chorwacją rozegrane zostanie trzy dni później o tej samej godzinie. Na ten moment Polska zajmuje trzecie miejsce w grupie 1 Ligi Narodów z dorobkiem trzech punktów. Druga Chorwacja ma tyle samo "oczek", a pierwsza Portugalia o trzy więcej.