Zapytali Portugalczyka z Radomia o Polskę. Nie gryzł się w język

Od stycznia 2023 roku Leonardo Rocha jest piłkarzem Radomiaka Radom, dla którego zdobył dotychczas 19 bramek w 51 spotkaniach. Jednakże szczególnie w tym sezonie Portugalczyk prezentuje się na polskich boiskach z doskonałej strony, gdyż w dziesięciu meczach ekstraklasy zdobył dziewięć bramek i przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Leonardo Rocha ocenił reprezentację Polski i Roberta Lewandowskiego przed meczem w Lidze Narodów

Nic więc dziwnego, że "O Jogo" zdecydowało się właśnie z nim porozmawiać przed meczem Polski z Portugalią w trzeciej kolejce nowej edycji Ligi Narodów. W rozmowie został poruszony m.in. wątek Roberta Lewandowskiego.

- To najlepszy piłkarz w historii w polskiej piłki, a kadra bardzo na nim polega. Może jeszcze utrzymać się na wysokim poziomie przez dwa, trzy lata, ale gdy zakończy karierę, to Polska będzie miała problem, bo nie zawsze udaje się znaleźć napastnika o tej jakości - ocenił Rocha. Mówiąc o samym spotkaniu, ocenił, że Portugalia będzie prowadzić grę, ale nie będzie to dla niej "łatwy mecz".

- Powołują młodych zawodników, żeby spróbować zbudować nowe pokolenie. Odświeżyli reprezentację, ale ciągle mają doświadczonych piłkarzy o dużej jakości - dodał napastnik Radomiaka Radom. O Lewandowskim dodał, że w tej chwili "jednym z najlepszych napastników na świecie i być może w czołowej dziesiątce w historii".

- Kibice w tym kraju kochają piłkę nożną. Nigdy nie widziałem meczu reprezentacji w Warszawie, ale byłem tam podczas Superpucharu Europy pomiędzy Realem Madryt a Atalantą i na trybunach było mnóstwo Polaków. Ten stadion jest ogromny. Będzie wspaniale, jeśli będzie dużo dopingujących kibiców. Jednak to nic, do czego portugalscy piłkarze nie są przyzwyczajeni na tym poziomie - podsumował.

Mecz Polska - Portugalia zostanie rozegrany w sobotę 12 października o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.