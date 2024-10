Reprezentant Polski podbija nową ligę. Zachwalają go bez końca

Każdy selekcjoner reprezentacji Polski ma swoich "pupilków". Adam Nawałka miał Arkadiusza Milika czy Bartosza Kapustkę, Jerzy Brzęczek Arkadiusza Recę, natomiast Czesław Michniewicz: Szymona Żurkowskiego oraz Kamila Grabarę. To byli jednak tylko pojedynczy gracze. Dużo szersze grono ulubionych zawodników miał Paulo Sousa, który regularnie stawiał na Kamila Jóźwiaka czy Kacpra Kozłowskiego. I ten mógł wrócić do kadry, ale nieszczęśliwie doznał kontuzji.

Turcy pieją z zachwytu nad Kacprem Kozłowskim. "Niedoceniany"

Kozłowski miał w ostatnich miesiącach sporo problemów. Po zakończonym wypożyczeniu do Vitesse wiadomo było, że nie przebije się w Brighton i musi szukać sobie nowego pracodawcy. Nie brakowało chętnych, natomiast najkonkretniejszy okazał się turecki Gaziantep FK. Reprezentant Polski podpisał w lipcu trzyletni kontrakt i szybko przebił się do podstawowego składu.

Tamtejsze media momentalnie dostrzegły jego potencjał. Dziennikarz Arda Erol zdradził, że transfer Kozłowskiego był sporym zaskoczeniem. - Wiem, że jest bardzo utalentowanym i młodym zawodnikiem. Myślę, że to był jeden z najlepszych transferów w Turcji. Ale tej lidze najbardziej popularne są drużyny takie jak Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas i Trabzonspor, więc transfer Kozłowskiego był niedoceniany - wyjaśnił dla WP SportoweFakty.

Erol nie był jednak zaskoczony, gdyż cały zespół przechodził gruntowne zmiany. I w związku z tym postawiono przed nim wielkie cele. Będzie to szansa, by wypromować się na tamtym rynku. - Myślę, że chce wykorzystać przeprowadzkę do Gaziantep, aby pokazać się pokazać się większym drużynom w Turcji. Trener Selcuk Inan grał jako pomocnik i może być dobrym przykładem dla Kozłowskiego - tłumaczył.

Dziennikarz M.Bora Zor jest przekonany, że Polak będzie kluczowym graczem w tym sezonie. - Jest wybiegany i ma duże doświadczenie jak na swój wiek. Zazwyczaj obserwujemy go, gdy gra za napastnikiem. Dobrze radzi sobie z rozgrywaniem i kierowaniem zespołem. (...) Uważamy, że przyniesie korzyści drużynie po okresie adaptacji - powiedział. Podobnie twierdzi Erol, który uważa, że trener będzie wykorzystywał go jako "ósemkę", zawodnika "box to box" oraz "dziesiątkę".

Kozłowski może zastąpić Szymańskiego w Fenerbahce? Niespodziewana teoria

Dziennikarz portalu fanatik.com.tr. nie spodziewał się, że 20-latek może być tak agresywny, gdyż otrzymał dotąd już pięć żółtych kartek. I choć dał już pokaz tego, co potrafi, to Erol sądzi, że stać go na zdecydowanie więcej. Jak potwierdzi klasę, to może go czekać duży transfer.

- Jeśli pokaże swój talent i umiejętności, myślę, że przejdzie do jednego z tureckich gigantów. Na przykład, kiedy Sebastian Szymański opuści Fenerbahce, Kozłowski mógłby go zastąpić. Galatasaray też będzie szukało nowego numeru "10" pod koniec sezonu, kiedy odejdzie 37-letni Mertens. To nie był łatwy krok dla Kozłowskiego, ale myślę, że może zostać w Turcji przez kolejne dwa lata - oznajmił.

M.Bora Zor. po tym, co widział w wykonaniu Kozłowskiego, nie ma wątpliwości, że czeka go świetlana przyszłość. - Uważamy, że turecka piłka nożna również przyczyni się do jego rozwoju. Turcja oferuje idealne środowisko do rozwoju technicznych zawodników - podsumował.

Były piłkarz Brighton będzie musiał się jednak liczyć z konkurencją. - Gaziantep FK przebudował drużynę, co stanowi pewien problem. Kiedy przyjrzysz się zawodnikom po kolei, to jest naprawdę wysokiej jakości skład. Mają jednak jeszcze trochę czasu, aby stać się zgranym zespołem - zakończył.