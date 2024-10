"Będzie jednym z najlepszych na świecie". A Probierz go nie powołuje

Kamil Grabara notuje dobre wejście w Bundesligę w barwach Wolfsburga, a wcześniej notował świetne występy w FC Kopenhadze. To jednak nie wystarczyło do tego, by od początku zeszłego roku otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Michał Probierz nie uwzględnił Grabary na liście powołań na październikowe zgrupowanie Biało-Czerwonych. - Kamil będzie jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, długo nie zostanie w Wolfsburgu - uważa jeden z reprezentantów Polski.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl