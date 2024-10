Szykują się kolejne pożegnania z reprezentacją Polski. Dwa nazwiska

Reprezentacja Polski w sobotę rozegra trzeci mecz w tej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym podejmiemy Portugalię. Przed pierwszym gwizdkiem nastąpi jednak moment szczególny. Swój benefis będą mieli Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. Obaj oficjalnie zakończą reprezentacyjną karierę i odbiorą pamiątkowe koszulki z liczbą spotkań, jaką rozegrali w narodowych barwach. W przypadku nowego bramkarza FC Barcelony będzie to numer 84, a pomocnika Anorthosisu Famagusta - 100.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski znów błyszczy! Szaleństwo przed meczem Polska - Portugalia

Tak będzie wyglądać pożegnanie Szczęsnego i Krychowiaka. Oto szczegóły

O tym, jak będzie wyglądała uroczystość, opowiedział sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski. -Będzie koszulka pamiątkowa, wyjście na płytę boiska, oklaski od kibiców. Nie będzie ich występu w oficjalnym meczu, ale pamiętajmy, że Liga Narodów wkracza w decydującą fazę i trudno byłoby wyobrazić ich uczestnictwo w spotkaniu. Na pewno postaramy się, żeby ich pożegnanie odbyło się w należytym stylu i klimacie - wyjawił, cytowany przez TVP Sport.

Szczęsnego i Krychowiaka nie będziemy zatem oglądać w akcji, tak jak miało to miejsce przy okazji pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. Wachowski wytłumaczył, z czego to wynika. - Jak tak obserwuję sobie kalendarz, to silna redukcja meczów towarzyskich każe nam inaczej trochę spoglądać na występy zawodników podczas oficjalnych pożegnań. Mam pełną świadomość, że każdy z piłkarzy chciałby zagrać, nawet dałby radę rozegrać 90 minut, ale sytuacja jest, jaka jest i trudno z tym dyskutować. Fakty są takie, że musimy w obu spotkaniach zagrać na 100 procent. Selekcjoner Probierz ambitnie podchodzi do tego, żeby zdobyć pełną pulę - wyjaśnił.

Grosicki i Glik też pożegnają się z reprezentacją? Wachowski: "Jesteśmy w kontakcie"

Okazuje się jednak, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych pożegnań. Wachowski ujawnił, że związek planuje zorganizować podobną uroczystość dla Kamila Grosickiego i Kamila Glika. Pierwszy z nich ogłosił rozstanie z kadrą po Euro 2024, drugi ostatni raz w reprezentacji zagrał podczas mistrzostw świata w Katarze i od tego czasu jest konsekwentnie pomijany przez kolejnych selekcjonerów. -Myślę, że ten moment pożegnań nastąpi niedługo. Jesteśmy w kontakcie z oboma Kamilami, rozmawialiśmy już wstępnie. To na razie melodia przyszłości. Może tą okazją będą mecze listopadowe - przyznał Wachowski.

W listopadzie Polacy znów zagrają w Lidze Narodów - najpierw z Portugalią 15 listopada w Porto, a potem 18 listopada u siebie ze Szkocją. Drugi termin wydaje się więc bardziej korzystny. Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone.