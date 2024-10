Świetnie wieści dla Portugalii. Pilnie ogłaszają przed meczem Polską

Reprezentacja Polski niebawem rozegra kolejne spotkania w Lidze Narodów. 12 października czeka ją starcie z faworyzowaną Portugalią, mającą w składzie wielu zawodników z czołowych europejskich drużyn. Jeden z nich przed meczem z kadrą Michała Probierza ma też inne ważne rzeczy na głowie.

Reprezentacja Portugalii trenowała bez ważnego piłkarza. Już wszystko jasne

Joao Palhinha, pomocnik Bayernu Monachium, we wtorek 8 października nie dotarł na otwarcie zgrupowania w Oeiras i nie wziął udziału w zaplanowanym na ten dzień treningu. Na oficjalnej stronie internetowej portugalskiej federacji (FPF) wytłumaczono, że jest to absencja spowodowana "sprawami osobistymi".

Jednak w komunikacie zaznaczono, że zgodnie z planem 29-latek powinien dołączyć do kolegów w środę. I tak też się stało. Na profilu reprezentacji Portugalii na Instagramie opublikowano jego zdjęcie po przybyciu do ośrodka treningowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziął udział w środowym treningu, zaplanowanym na godz. 19:00 czasu polskiego.

Joao Palhinha dojechał na zgrupowanie reprezentacji Portugalii

Dla Portugalczyków to bardzo dobra wiadomość, gdyż Palhinha to ważna postać tamtejszej kadry. Podczas Euro 2024 opuścił tylko jeden z pięciu meczów, aczkolwiek we wrześniu przesiedział na ławce mecz z Chorwacją (2:1) i zszedł w przerwie spotkania ze Szkocją (2:1).

To może być spowodowane tym, że w międzyczasie zawodnik zmienił klub. Na turniej pojechał jako gracz Fulham, gdzie miał pewne miejsce w składzie, natomiast od początku tego sezonu nie ma tak mocnej pozycji w Bayernie. Dotychczas wystąpił w sześciu z dziewięciu meczów, w dodatku tylko raz zagrał od początku. Na boisku spędził zaledwie 154 minuty i czeka na pierwszą bramkę lub asystę dla monachijskiego zespołu.