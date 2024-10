Hajto bez hamulców. Powiedział, co myśli o kadrze. "Leżymy"

Reprezentacja Polski przygotowuje się do październikowych meczów w Lidze Narodów. W sobotę 12 października zagramy z Portugalią (godz. 20:45), a trzy dni później o tej samej porze z Chorwacją. Na zgrupowaniu pojawiły się nowe twarze - Michael Ameyaw i Maxi Oyedele, a po siedmiu latach do kadry wrócił Bartosz Kapustka. Do tych nieoczywistych wyborów Michała Probierza odniósł się Tomasz Hajto.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski znów błyszczy! Szaleństwo przed meczem Polska - Portugalia

Hajto nie brał jeńców. Nagle wypalił: "Boję się naszej obrony"

Były 61-krotny reprezentant naszego kraju w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty stwierdził, że selekcjoner cały czas szuka zawodników. - To nie jest testowanie. To jest zmiana pokoleniowa. Nie można się upierać przy jednym nazwisku, jak od razu widać, że czegoś brakuje, na przykład wybiegania. To jest największy problem naszej kadry. W piłkę umiemy grać, ale leżymy pod kątem fizycznym - skomentował.

Największe braki Hajto widzi jednak w formacji defensywnej. Probierz sensacyjnie zdecydował się powołać obrońcę Jagiellonii Mateusza Skrzypczaka, ale ten wypadł z powodu kontuzji. Choć zobaczymy same znane twarze, były gracz Schalke wieści spore problemy. - Boję się naszej obrony. Paweł Dawidowicz nie byłby zły do "czarnej roboty", ale potrzebuje chłopa obok siebie, który czysto odbiera piłkę, wprowadza spokój w obronie, rozegra, nie wybije na oślep. Ostatnim Mohikaninem z tyłu był Kamil Glik. Typowy zakapior. Szedł na każdą piłkę głową, wsadził nogę, przerwał atak. Idealnie współpracowali z Michałem Pazdanem - wspominał.

Hajto przejechał się po reprezentancie Polski. "To jest dla mnie dramatyczne"

W tej sytuacji spodziewa się ustawienia z trójką stoperów, bez radykalnych zmian, jeśli chodzi o nazwiska. - Jana Bednarka trzeba wystawiać, bo nie ma lepszego. Jest aż tak źle. To jest dla mnie dramatyczne. On przecież tylko przegrywa mecze w lidze angielskiej. Wiesz, jak to zostaje w psychice zawodnika? To tak, jakby napastnik nie strzelił gola w dwudziestu meczach - stwierdził bez ogródek.

Mimo to Hajto nie zgodził się z tezą, że nasza reprezentacja jest obecnie na poziomie Szkocji. Zaryzykował za to bardzo odważne stwierdzenie. - Potrzeba trochę wiary i jaj. Z Portugalią i Chorwacją u siebie jesteśmy w stanie zdobyć cztery punkty - przekonywał.