Dostał powołanie od Probierza i przepadł. Wygląda to fatalnie

Niemal równo rok temu Patryk Peda sensacyjnie zadebiutował w reprezentacji Polski, gdy objął ją Michał Probierz. 22-latek wystąpił w trzech meczach - z Wyspami Owczymi (2:0, 90 minut), Mołdawią (1:1, 90 minut) i Czechami (1:1, 28 minut). Była to zaskakująca decyzja selekcjonera, który postawił na zawodnika z trzeciego poziomu rozgrywkowego we Włoszech. Od tamtego czasu Peda ani razu nie został powołany przez Probierza do kadry.

Zobacz wideo Luźny trening kadrowiczów. Lewandowski znów bezbłędny!

- Rozmawialiśmy i trener powiedział mi w prostych słowach: musisz grać. Do kadry są powoływane osoby, które występują w klubach. To usłyszałem. W Palermo mamy mocny skład i wielu zawodników, którzy wygrali ligi i znają smak awansu do Serie A. Naszym celem jest wygranie wszystkich meczów - mówił Peda na początku września. Latem mówiło się, że może przejdzie do Lechii Gdańsk, ale ostatecznie został w Palermo.

Patryk Peda nie może liczyć na regularną grę w Palermo

A jak wygląda sytuacja Pedy w klubie? Niedobrze. Na dziesięć możliwych meczów wystąpił w zaledwie trzech, ale tylko w jednym rozegrał komplet minut. Było to w przegranym 0:5 meczu z Napoli w Pucharze Włoch. Wcześniej w tych samych rozgrywkach zanotował dziewięć minut w wygranym 1:0 spotkaniu z Parmą. Z kolei w Serie B wystąpił przez 31 minut w przegranym 0:2 meczu z Pisą w drugiej kolejce.

Palermo pewnie będzie chciało w tym sezonie walczyć o awans do Serie A. Po ośmiu kolejkach drużyna z Sycylii zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i ma 11 punktów na koncie. Do pierwszego miejsca traci osiem punktów, ale jest blisko strefy barażowej.

Kontrakt Pedy z Palermo obowiązuje do końca czerwca 2028 roku i być może w styczniu piłkarz będzie zmuszony poszukać nowego klubu, żeby móc liczyć na regularną grę, która pozwoliłaby mu znów marzyć o grze dla reprezentacji. Aktualnie jest od tego bardzo daleko.

Reprezentacja Polski w trakcie październikowej przerwy na kadry rozegra dwa spotkania w Lidze Narodów. W sobotę 12 października zagra z Portugalią, a we wtorek 15 października z Chorwacją. Oba spotkania o godz. 20:45 rozpoczną się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacje tekstowe z tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.