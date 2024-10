Cash powiedział wprost, co myśli ws. kadry. "Powinienem być liderem"

Cash reprezentantem Polski został w listopadzie 2021 roku, jeszcze za kadencji Paulo Sousy. Choć Portugalczyk wkrótce potem już nie pracował dla PZPN, to z usług zawodnika Aston Villi wciąż korzystał Czesław Michniewicz. Były selekcjoner wziął Casha na mistrzostwa świata w Katarze, gdzie ten zagrał w każdym meczu Biało-Czerwonych.

Cash zniknął z kadry. Gra w Premier League. Probierz da mu szansę?

Zupełnie inaczej sprawy mają się za kadencji Michała Probierza. Selekcjoner dał mu szansę jedynie w dwóch meczach. Na samym początku pracy w spotkaniu z Wyspami Owczymi (2:0) oraz kilka miesięcy później podczas meczu z Estonią. W tym drugim spotkaniu piłkarz Aston Villi zagrał już tylko 11 minut. Od tego czasu nie zagrał w żadnym meczu reprezentacji Polski.

Teraz Matty Cash udzielił dużej rozmowy Kanałowi Sportowemu. Reprezentant Polski wywołał burzę swoimi słowami o braku czasu na naukę języka polskiego. Zdradził też, że liczy na powrót do gry w reprezentacji Polski.

- Można oczywiście powiedzieć, że grając w Aston Villi, powinienem być liderem i chcę być liderem. Muszę pokazać, że potrafię. Od jakiegoś czasu nie grałem w reprezentacji, w związku z kontuzjami i decyzją menedżera, by mnie nie powoływać, ale jestem gotowy. Chcę współpracować z Polakami. Uwielbiam Polaków. Wsparcie, jakie otrzymuję od Polaków jest olbrzymie. Oni zmienili całą moją karierę. Zawsze będę to powtarzał. Okazują mi tyle miłości, i online, i kiedy jestem w Polsce. Uwielbiam to - zaznaczył.

- Mogę tylko powiedzieć, że szanuję decyzję trenera. Oczywiście, to on jest menedżerem, to on decyduje. Ale teraz chcę pokazać, że jeśli znów dostanę szansę, to jestem na to gotowy - dodał Cash.

Regularną grę w kadrze utrudniły Cashowi również kontuzje. W tym sezonie również mierzył się z już urazem, ale w niedzielę wrócił do gry i od razu zagrał pełne spotkanie w starciu z Manchesterem United. Jego Aston Villa zremisowała ten mecz 0:0.

Biało-Czerwonych czekają teraz dwa mecze o stawkę w Lidze Narodów. 12 października zagrają z Portugalią, a trzy dni później z Chorwacją.