Boniek nie czekał ani chwili. Zakpił z Casha. "Uznał, że trochę podpali"

Matty Cash w wywiadzie dla Kanału Sportowego powiedział m.in. o relacjach z selekcjonerem Michałem Probierzem, braku powołania na Euro 2024 i jego obecnej nieobecności w reprezentacji Polski. Prawy obrońca Aston Villi wyznał również, że to właśnie w kadrze spotkał najlepszego zawodnika w swojej karierze.

- Najlepszy piłkarz, z jakim grałem? Mówiłem to już wcześniej i myślę, że "Zielu" jest najlepszy. Uwielbiam Zielińskiego, naprawdę. Oczywiście grałem z Jackiem Grealishem, "Lewym", ale "Zielu" jest dla mnie najlepszym piłkarzem, z jakim grałem - zaskoczył Cash.

Zbigniew Boniek odpowiada Matty'emu Cashowi. Nie mógł sobie odpuścić

Tej wypowiedzi o Zielińskim nie mógł nie skomentować Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w przeszłości blokował wejście Casha do reprezentacji Polski i teraz skorzystał z okazji, by nieco pożartować z tego zawodnika.

"No to już wiemy, dlaczego jest aut" - napisał Boniek w serwisie X, wskazując na kolejną już nieobecność 27-latka w reprezentacji i prawdopodobnie nawiązując do tego, że Cash nie wymienił Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony jest przecież nie tylko kapitanem, ale też najważniejszą postacią w szatni.

Oczywiście pod żartobliwym wpisem Bońka nie zabrakło ogromu komentarzy od kibiców. "Luźne, popołudniowe dołożenie do pieca"- żartują internauci. "Zibi wstał, wypił kawkę i uznał, że podpali trochę, bo nudy" - czytamy w kolejnym z komentarzy. "Prezes to zawsze musi poddymić" - stwierdza następny komentujący.

Matty Cash ostatni raz w reprezentacji Polski grał w barażach do Euro 2024. W półfinale przeciwko Estonii spędził na boisku 11 minut i został zmieniony z powodu kontuzji. Łącznie 27-latek ma na koncie 15 meczów w kadrze i jedną bramkę.