Lewandowski i Probierz nie wytrzymali po pytaniu o Ronaldo. Parsknęli śmiechem

Październik stanie dla reprezentacji Polski pod znakiem domowej rywalizacji w Lidze Narodów. Na PGE Narodowy przyjadą najpierw Portugalczycy (sobota 12 października), a potem Chorwaci (wtorek 15 października). Z tymi drugimi nasza kadra zmierzyła się już we wrześniu w Osijeku. Przegraliśmy tam 0:1 po pięknym golu Luki Modricia z rzutu wolnego. Natomiast z Portugalią zagramy w tej edycji LN po raz pierwszy.

Cristiano Ronaldo szaleje w Lidze Narodów. "Ukłuje" i Polskę?

Przyjazd tej kadry oznacza rzecz jasna także przyjazd ciągle obecnego w zespole narodowym Cristiano Ronaldo. Strzelec 132 goli w narodowych barwach (najlepszy wynik, jaki ktokolwiek wykręcił w narodowych barwach) wbrew pogłoskom nie zakończył reprezentacyjnej kariery po nieudanym Euro 2024 (Portugalia odpadła w ćwierćfinale z Francją, a Ronaldo nie strzelił ani jednej bramki na turnieju), a co więcej, jak dotąd w Lidze Narodów ma już dwa trafienia. Strzelał zarówno Chorwatom (2:1), jak i Szkotom (2:1).

Na temat legendarnego Portugalczyka pytany był Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej przed zgrupowaniem. Napastnik FC Barcelony wyraził niezwykły szacunek do dokonań Ronaldo oraz tego, że mimo zaawansowanego wieku nadal mu się bardzo chce.

- Wiem, co osiągnął Cristiano Ronaldo, jak zmienił historię futbolu. Napisał wiele niewyobrażalnych historii, zawiesił poprzeczkę innym bardzo wysoko. Ja sam też próbowałem się do niej zbliżyć czy ją przeskoczyć. Ronaldo to historia piłki nożnej. Obecnie podoba mi się, że mu się ciągle chce, mimo osiągnięć. W lutym będzie miał "4" z przodu, a wciąż ma tę ogromną ambicję, sportową złość. Fizycznie też wygląda bardzo dobrze i pokazał, że niezależnie od wieku można notować świetne liczby. Wielu piłkarzy będzie chciało podążać jego ścieżką, choć to nie jest łatwe - powiedział Lewandowski.

Cristiano Ronaldo został youtuberem. Czy Lewandowski pójdzie w jego ślady?

Jednak po tej wypowiedzi padło kolejne pytanie o Ronaldo. Pytanie, które mocno rozbawiło Lewandowskiego oraz Michała Probierza. Dotyczyło kanału na YouTube, założonego niedawno przez legendarnego Portugalczyka. Wrzuca on tam różne filmy dotyczące swojego życia i kariery. Zgromadził już ponad 64 miliony subskrybentów. Lewandowskiego zapytano, czy i on planuje coś podobnego.

- Wiem, że ruszył z kanałem, ale nie oglądałem jeszcze żadnego odcinka, więc nie mogę się wypowiedzieć na ten temat zbyt dokładnie, jak to wygląda. Ja na ten moment nie mam tego w planach i nawet się nie zastanawiałem - odpowiedział napastnik FC Barcelony.