Probierz walnął pięścią w stół. Tak dłużej być nie może

Michał Probierz, trener piłkarskiej reprezentacji Polski oraz będący w wybornej formie Robert Lewandowski odpowiadali na pytania dziennikarzy na poniedziałkowej, popołudniowej konferencji prasowej. Polacy przygotowują się do dwóch meczów Ligi Narodów z Portugalią oraz Chorwacją.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołanie Probierza! "Dowiedziałem się z internetu"

Probierz walnął pięścią w stół. "Zrobimy wszystko"

Już na koniec konferencji Michał Probierz otrzymał pytanie o sprawy zdrowotne i czy na jakiegoś piłkarza musi jeszcze poczekać, by był w optymalnej dyspozycji. Jego odpowiedź była zaskakująca, bo zapowiedział, że chciałby, by zbudowano dla kadry centrum treningowe.

- Czekamy na tych piłkarzy, co są kontuzjowani. Jeśli jednak chodzi o sprawy organizacyjne, to trochę zmienią się nasze plany. W czwartek nie będziemy mogli trenować, bo murawa na PGE Narodowym nie będzie gotowa. Bardzo istotna jest dla nas jeszcze jedna rzecz. Rozmawialiśmy długo z prezesem Kuleszą i zrobimy wszystko, żeby zbudować centrum treningowe. Chcemy obrać jakiś kierunek, chcemy piłkarzom stworzyć jak najlepsze, optymalne warunki do treningów. W 40-milionowym kraju musimy doprowadzić do sytuacji, że kadra ma gdzie trenować, a nie musimy ciągle gdzieś przez godzinę jeździć. Mamy 2-3 pomysły, ale na razie tylko rozmawiamy - powiedział Probierz na konferencji prasowej.

- Czy Pan właśnie ogłasza jakąś ważną informację - dopytał dziennikarz?

- Nie, nie, broń Boże, tylko mówię. Rozmawiamy z prezesem, mamy różne pomysły, ale nie chcę, by było jakieś drugie dno i że coś już od razu budujemy. Rozmawialiśmy ostatnio z dyrektorem Marcinem Dorną i zrobiliśmy statystyki kadrowiczów i wyszło, że najwięcej dobrych piłkarzy pochodzi z mniejszych klubów, tam, gdzie jest świetna baza treningowa. Chciałbym, by zawodnicy reprezentacji Polski doczekali się takiej bazy, jaka np. jest w Krakowie - dodał Probierz.

Polacy w sobotę, 12 października zagrają z Portugalią, a trzy dni później 15 października z Chorwacją. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 20.45 na PGE Narodowym. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.