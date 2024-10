Ledwo zaczęła się konferencja kadry. Co za słowa Probierza o Szczęsnym

- Moje prywatne zdanie jest takie, że on nie wytrzyma za długo. Jest młody i jeszcze może wrócić do grania. Wierzę w to, że za pół roku Wojtek gdzieś będzie bronił - mówił przed miesiącem Michał Probierz, komentując decyzję Wojciecha Szczęsnego o przejściu na emeryturę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Zgadzam się ze Szczęsnym. Tak nie może być

I o te słowa selekcjoner reprezentacji Polski został zapytany na samym początku konferencji prasowej, która rozpoczynała zgrupowanie kadry przed meczami z Portugalią (12 października) i Chorwacją (15 października).

Probierz został zagajony o to, czy potrafi przewidywać przyszłość, skoro przewidział, że Szczęsny wznowi karierę. Bramkarz w zeszłym tygodniu podpisał roczny kontrakt z Barceloną, zastępując kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena.

- Wojtek jest zbyt młody, by kończyć karierę, więc nietrudno było to przewidzieć. Ale jeśli mam się dalej bawić w przewidywanie przyszłości, to powiem, że za kilka miesięcy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców ligi hiszpańskiej - powiedział z uśmiechem selekcjoner.

- Jak będzie wyglądało pożegnanie Wojtka? On formalnie ustalał to ze związkiem. Moje ustalenia z nim były prywatne, a ja nigdy nie wyciągam publicznie prywatnych rozmów. Wojtek stwierdził, że nadszedł jego czas na zakończenie kariery w kadrze i trzeba to uszanować. To człowiek z klasą - dodał.

Probierz i Lewandowski skomentowali decyzję Szczęsnego

O Szczęsnego zagajony został też Lewandowski, który rozpoczął właśnie trzeci sezon w Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski zdradził, jak wyglądały pierwsze dni bramkarza w nowym klubie.

- Jak przychodzi nowy człowiek do drużyny, to trzeba mu pokazać zakątki w szatni, w których się dobrze czuje i oddycha. W przypadku Wojtka było dokładnie tak samo - zaczął ze śmiechem Lewandowski.

- Na poważnie mogę zdradzić, że zanim wyszła ta sprawa i rozwiązała się kwestia Wojtka z poprzednim klubem, powiedział mi, że mógłby kontynuować karierę tylko w jednym klubie. Klubie, do którego właśnie trafił. Pewne sprawy po prostu się odroczyły - dodał.

- Wojtek był na krótkiej emeryturze, ale w niczym mu to nie przeszkodziło. Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że odpoczął i nabrał świeżości. Od co najmniej dwóch tygodni jest w treningu, jest w dobrej formie, a teraz w przerwie na kadrę jeszcze popracuje. Jestem pewien, że za chwilę pomoże tej drużynie - podsumował Lewandowski.