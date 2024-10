"Sytuacja jest nieakceptowalna". Portugalia żali się przed meczem z Polską

Już w przyszłym tygodniu do gry wróci reprezentacja Polski. Biało-Czerwonych czekają dwa mecze Ligi Narodów. 12 października zagrają pierwszy z nich - z Portugalią w Warszawie. Okazuje się, że duże problemy z uzyskaniem biletów na to spotkanie mają portugalscy kibice, którzy chcą przyjechać do Polski. Fani narzekają na działanie krajowej federacji, która ociąga się z wysyłką biletów na ten mecz.

2 Fot. REUTERS/Pedro Nunes Otwórz galerię Na Gazeta.pl