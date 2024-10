Problem przed zgrupowaniem kadry. "Musieliśmy go oszczędzić"

Mateusz Skrzypczak to obok Maxiego Oyedele i Michaela Ameyawa trzeci z zawodników, który otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. - Nie spodziewałem się, ale dążyłem do tego. Czułem od jakiegoś czasu, że jest to realne, że to może się wydarzyć. To był cel, do którego dążyłem i naprawdę cieszę się, że się udało - powiedział obrońca w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl. Przed kadrą ma jednak problem.

Problem Mateusza Skrzypczaka przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. "Musieliśmy go oszczędzić"

Skrzypczak w poprzednim sezonie był filarem obrony Jagiellonii, w obecnym zagrał już 15 meczów, ale przeciwko Kopenhadze w Lidze Konferencji nie wszedł na boisko. Był w kadrze meczowej, rozgrzewał się z zespołem, ale szansy nie dostał. Okazuje się, że nie była to decyzja trenera związana ze sprawami taktycznymi.

- Po meczu z Piastem Gliwice miał drobny uraz. To kontuzja mięśniowa, lekki problem. Jego brak dzisiaj miał raczej charakter zachowawczy, ochronny. Gdyby zagrał w Kopenhadze, to kontuzja najpewniej by się pogłębiła i stracilibyśmy go na dłużej - wyjaśnił Adrian Siemieniec na konferencji prasowej po zwycięstwie.

Czyżby Skrzypczak miał więc większy problem, który może wykluczyć go ze zgrupowania reprezentacji Polski? - Liczymy na to, że do niedzieli ze zdrowiem Mateusza będzie już wszystko okej, zobaczymy. Dzisiaj musieliśmy go oszczędzić - dodał trener Jagiellonii.

W niedzielę 6 października Jagiellonia na własnym stadionie podejmie Legię Warszawa w hicie 11. kolejki ekstraklasy. Już dzień później rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Portugalią (12.10) i Chorwacją (15.10). Skrzypczak będzie miał więc naprawdę mało czasu, by wykurować się na te spotkania.