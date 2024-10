Rewolucja w reprezentacji Polski. Oto "lista Probierza". Zaskoczył wszystkich

Przeświadczenie o tym, że selekcjoner reprezentacji Polski nie poważa rozgrywek ekstraklasy, rosło w nas przez lata. Paulo Sousa nie ukrywał, że polskiej ligi nie oglądał, bo nie robi na nim wrażenia. Nieco większe zainteresowanie wzbudzała w Fernando Santosie, ale i jemu zdarzały się zgrupowania, gdy z rodzimej ligi nie było żadnego gracza.

16 debiutantów na rok

Teraz jednak sytuacja jest inna. Reprezentację trzeba było przebudować. Z kadrą żegnali się kolejni kluczowi piłkarza, a zmiana pokoleniowa to trudny proces. Winda wożąca graczy z kadry młodzieżowej do seniorskiej od dawna zacinała się tuż za piętrem oznaczonym hasłem "U21". Naprawić tę sytuację starał się już Czesław Michniewicz, a teraz stara się Michał Probierz, który dostał zadanie wpuszczenia nieco świeżej krwi.

Probierzowi miały pomóc jego doświadczenie, czyli praca z reprezentacją młodzieżową i kilka przygód w ekstraklasie. Choć jak pokazują liczby, trudno uznać, że piłkarze z polskiej ligi są dla kadry ważni. Oni są - na razie tylko tyle - częściej do niej powoływani.

Według naszych wyliczeń selekcjoner w ciągu roku zaprosił na zgrupowanie 16 debiutantów. Dodajmy jedynie, że w zestawieniu nie liczymy czwartych bramkarzy, którzy przyjeżdżają, by pomóc pierwszej trójce i zasmakować kadry. Kogo więc doliczyliśmy do grona żółtodziobów? Za takich uznajemy piłkarzy, którzy dotychczas w kadrze nie gościli (zupełni debiutanci), lub takich, którzy otrzymali jedno powołanie przed erą Michała Probierza, ale nie zagrali żadnego meczu. Z tych 16 nazwisk większość - 13 graczy - zaproszenie na kadrę dostało po raz pierwszy, a dwóch - Jakub Piotrowski i Marcin Bułka - byli wcześniej powołani tylko raz, ale w reprezentacji nie zagrali.

Ekstraklasowicze na ławki i trybuny, a rządzą zagraniczni

Oprócz nich, przy pierwszych powołaniach Probierza było jeszcze czterech zupełnych debiutantów, czyli takich, którzy na zgrupowanie przyjechali pierwszy raz. To Patryk Dziczek, Filip Marchwiński, Patryk Peda i Bartłomiej Wdowik.

Przy okazji powołań dla tych graczy było sporo dyskusji. Peda był zawodnikiem Spal z trzeciego poziomu rozgrywkowego we Włoszech. Dziczek kiedyś znalazł się w szerokiej, 50-osobowej kadrze przed katarskim mundialem Michniewicza, ale na szerokiej liście się skończyło, na zgrupowaniu nie był. Był za to razem z Marchwińskim i Wdowikiem wyróżniającymi się graczami ekstraklasy.

Debiutanci Probierza K.S/grafa. M.K

I tu na chwilę można się zatrzymać. Przez ostatni rok wśród nowych twarzy w kadrze połowę stanowili gracze z ekstraklasy, z których większości już w polskiej lidze nie ma (Marchwiński, Wdowik, Marczuk). Tych ekstraklasowych wówczas graczy w kadrowym kontekście łączy jeszcze jedna rzecz. Wśród debiutantów Probierza, to właśnie grający w polskiej lidze mieli najmniej minut na koncie (Marchwiński 22, Wdowik 12), lub brak występu (Marczuk). Gołym okiem widać, że debiutujący piłkarze z zagranicy tych minut nabili więcej. Dodatkowo tak się też złożyło, że to z "zagranicznych" debiutantów kadra ma już teraz największe profity. Z dziewięciu graczy, których selekcjoner widział w akcji, dwa nazwiska szybko zyskały uznanie. To Jakub Piotrowski z Łudogorca, który zagrał w 10 z 13 meczów u Probierza i Kacper Urbański z Bolonii, który jako 19-latek stał się tegorocznym objawieniem kadry. Pojechał na Euro, gdzie zagrał w każdym meczu, a z Francją w pełnym wymiarze czasowym.

Na liście zaproszonych na kadrę po raz pierwszy są też piłkarze, których trudno klasyfikować. Choćby Adrian Benedyczak (AC Parma), który wcześniej raz powołany został przez Santosa, ale u Portugalczyka nie zagrał. Nie zagrał też u Probierza, bo ostatecznie z powodu urazu nie dojechał na zgrupowanie. Wspomniany już Marczuk za mocno atmosfery kadry też nie poczuł, bo na jego zgrupowaniu po pierwszym meczu z Estonią (który obserwował z trybun) pojechał wspomóc kadrę U-21. Jakub Kałuziński, pomocnik tureckiego Antalyasporu, do kadry Probierza dołączył raz w trybie awaryjnym. Zagrał w meczu towarzyskim z Ukrainą, mniej niż pół godziny. Na Euro nie pojechał, w kadrze seniorskiej nie ma go do dziś.

Warto zaznaczyć, że wspomniany Peda, Łęgowski, Marchwiński, czy Kałuziński z orbity reprezentacyjnej nie wypadli. Wszyscy dostali teraz powołanie od Adama Majewskiego i będą pomagać kadrze U21. Jeśli od kilku lat narzekaliśmy, że winda wożąca graczy między kadrą młodzieżową i pierwszą drużyną kursów ma mało, to być może teraz będzie częściej jeździła, i to w dwie strony, tak by zawodnicy przede wszystkim grali, ale też wiedzieli, co jest na wyższym piętrze.

Nowi na pokaz, czy słuszna strategia?

Powoływanie szczególnie ostatnio sporej liczby zawodników z ekstraklasy ma też inny wymiar. Choć nie przekłada się to na razie na grę w reprezentacji, to jest rodzajem nagrodzenia, mobilizacji i informacji dla zawodników: tu wszystko jest możliwe. Jest też pewnym dodaniem mocy i rozpoznawalności. W dniu powołania na zgrupowanie Mateusza Kowalczyka z GKS Katowice jednym z najczęściej wpisywanych haseł w wyszukiwarkę internetową było "kim jest Mateusz Kowalczyk?", a temat nowych nazwisk chętnie podejmują też wszystkie media. Czasem tak jak przy Michaelu Ameyawie klaszczą, dodając, że zawodnik Rakowa zasłużył na treningi z kadrą, a czasem jak przy Maxi Oyedele śmieją, że do powołania wystarczy 100 minut w koszulce Legii Warszawa. Wśród nowych omawianych nazwisk jest też Mateusz Skrzypczak, środkowy obrońca Jagiellonii, więc grupa kolejnych potencjalnych debiutantów w najbliższych meczach robi się spora.

Czy to jednak aby nie nazwiska, tylko "na pokaz", o których wiele będzie się mówiło w kontekście powołań, a potem ci gracze obejrzą mecze kadry z trybun? Czy jednak strategia doceniania ekstraklasowych piłkarzy powołaniami zaprocentuje nowymi odkryciami? Liga Narodów miała być rodzajem poligonu i poszukiwań nowych liderów. Czy to się uda? Na odpowiedź trzeba będzie trochę poczekać.