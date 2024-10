Kowalczyk zrównał reprezentanta Polski z ziemią. "60 meczów i nic"

Poniedziałkowe ogłoszenie powołań do reprezentacji Polski nadal wywołuje spore kontrowersje. Do wyborów selekcjonera Michała Probierza odniósł się również Wojciech Kowalczyk, który już po raz kolejny zrugał jednego z reprezentantów i wprost powiedział, co sądzi o jego grze. Wyliczył mu także liczbę kiepskich występów w biało-czerwonej koszulce.

