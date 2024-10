Tak Maxi Oyedele skomentował powołanie do reprezentacji Polski. Króciutko

Maxi Oyedele w sierpniu zamienił młodzieżowe zespoły Manchesteru United na Legię Warszawa, do której składu wchodzi dość powoli. Na razie pomocnik spędził na boiskach ekstraklasy 100 minut - 22 przeciwko Pogoni Szczecin i 78 przeciwko Górnikowi Zabrze. Tyle wystarczyło jednak, by został powołany do reprezentacji Polski.

Maxi Oyedele zabrał głos po powołaniu do reprezentacji Polski. Krótko i wymownie

Oyedele grał już wcześniej dla młodzieżowych reprezentacji Polski, a więc selekcjoner Probierz z pewnością mu się przyglądał. Po meczach w ekstraklasie uznał, że 19-latek zasłużył również na szansę w pierwszej kadrze i wysłał mu powołanie na październikowe zgrupowanie.

A jak Oyedele zareagował na takie wyróżnienie? W mediach społecznościowych umieści krótki, ale wymowny wpis. "Dumny z pierwszego powołania do pierwszej reprezentacji" - napisał w serwisie Instagram i dodał emotikon "salutowania". To samo napisał po angielsku. Podał dalej również wpis Legii Warszawa, która umieściła grafikę z nim i Bartoszem Kapustką, który wraca do pierwszej kadry po kilkuletniej przerwie.

- Wyląduje w reprezentacji Polski, prędzej czy później. Ma nieprawdopodobny potencjał. Jak na debiut przy Łazienkowskiej zaprezentował się świetnie. Nic, tylko się cieszyć. Tak powinien prezentować się młody piłkarz, nie tylko dlatego, że jest młody, ale dlatego, że ma talent - mówił Goncalo Feio po debiucie pomocnika w domowym meczu Legii.

Maxi Oyedele będzie miał szansę zagrać przeciwko naprawdę dobrym rywalom. Reprezentacja Polski 12 października zmierzy się z Portugalią, a trzy dni później podejmie Chorwację. Oba starcia w ramach Ligi Narodów odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie.