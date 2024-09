Sensacyjny debiutant Probierza przemówił. "Nie wiem, czy mogę zdradzić"

Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok, Michael Ameyaw z Rakowa Częstochowa i Maxi Oyedele z Legii Warszawa - to debiutanci powołani przez Michała Probierza na październikowe mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. O Ameyawie wiele mówiło się już przed wrześniowymi spotkaniami kadry, ale wtedy ostatecznie nie otrzymał powołania.

Michael Ameyaw jednym z debiutantów w reprezentacji Polski. "Bardzo długo na to czekałem"

Na początku sezonu 24-latek zamienił Piasta Gliwice na Raków Częstochowa i w obecnych rozgrywkach zdobył w sumie trzy bramki i zanotował asystę w dziesięciu meczach. W rozmowie z Kanałem Sportowym Michael Ameyaw podzielił się swoimi pierwszymi odczuciami po otrzymaniu powołania.

- Wiadomo, jestem niezmiennie szczęśliwy. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale wczoraj spotkałem się na meczu Jagiellonii z Piastem (1:0) z selekcjonerem reprezentacji, więc mieliśmy możliwość chwilę porozmawiać, ale nie zdradził mi tego, że będę powołany. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie i jestem niezmiernie szczęśliwy. Bardzo długo na to pracowałem - powiedział zawodnik Rakowa Częstochowa. Dodawał, że powołanie to dla niego spełnienie marzeń i jego celem jest teraz pokazanie, że może być wartością dodaną w kadrze Probierza.

Ameyaw przyznał, że był lekko rozczarowany po braku powołania we wrześniu. - Nie przeszkodziło to jednak w mojej pracy i cały czas robiłem, robię i będę robił to, co do mnie należy. Czyli pracował nad tym, żeby być cały czas lepszym. To jest mój cel, żeby na wszelkie wątpliwości i krytykę odpowiadać na boisku, bo to jest moja praca i moje zadanie - podsumował piłkarz.

Reprezentacja Polski w trakcie październikowej przerwy na kadry rozegra dwa spotkania w Lidze Narodów. W sobotę 12 października zagra z Portugalią, a we wtorek 15 października z Chorwacją. Oba spotkania o godz. 20:45 rozpoczną się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacje tekstowe z tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.