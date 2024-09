Wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, czy Wojciech Szczęsny, który wznowił piłkarską karierę i podpisał umowę z FC Barceloną, będzie powołany do reprezentacji Polski przez trenera Michała Probierza. - W okresie reprezentacyjnym, niech zostanie w Barcelonie. My sobie poradzimy, bo mamy dobrych bramkarzy. Niech on tam się odbuduje, zaznajomi ze środowiskiem. To będzie lepiej dla niego, a w konsekwencji dla polskiej piłki - mówił Marek Koźmiński, były reprezentant Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

Wojciech Szczęsny podjął decyzję ws. powrotu do reprezentacji Polski

W poniedziałek okazało się, że Wojciech Szczęsny nie został powołany przez trenera Michała Probierza na dwa październikowe spotkania Ligi Narodów - 12 października na PGE Narodowym w Warszawie z Portugalią oraz trzy dni później na tym samym stadionie z Chorwacją. Selekcjoner reprezentacji Polski powołał czterech bramkarzy: Marcina Bułkę (OGC Nice), Bartłomieja Drągowskiego (Panathinaikos), Bartosza Mrozka (Lech Poznań) oraz Łukasza Skorupskiego (Bologna).

Wojciech Szczęsny nie wróci już do reprezentacji Polski. Wiadomo już, kiedy 34-letni bramkarz pożegna się z kadrą.

- Wojtek jest po rozmowie z Michałem Probierzem i z kadrą oficjalnie pożegna się przed meczem z Portugalią w Lidze Narodów. Ten odbędzie się 12 października na Stadionie Narodowym w Warszawie - poinformował portal Meczyki.pl.

Szczęsny może zatem w spokoju przygotowywać się do debiutu w FC Barcelonie. Ma on nastąpić po przerwie reprezentacyjnej. Wtedy FC Barcelona 20 października (godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl) zmierzy się w La Lidze przed własną publicznością z Sevillą.

Wojciech Szczęsny w reprezentacji Polski zadebiutował 18 listopada 2009 roku. W sumie z orzełkiem na piersi wystąpił 84 razy. Po raz ostatni zagrał w czerwcu tego roku, w przegranym 1:3 meczu z Austrią na mistrzostwach Europy rozegranych w Niemczech.

Szczęsny w reprezentacji Polski wpuścił 83 gole, a w aż 34 spotkaniach miał czyste konto.