Probierz rozpalił całą Polskę. Gorąco po powołaniach na Ligę Narodów

Michał Probierz znowu to zrobił - znowu zaskoczył powołaniami do reprezentacji Polski. Na liście znalazło się trzech debiutantów, a także zawodnicy, którzy nie mogą liczyć na zbyt regularną grę. "Mam wrażenie, że kadra staje się jednym wielkim eksperymentem" - czytamy w jednym z komentarzy ekspertów do powołań Probierze na dwa najbliższe mecze Biało-Czerwonych.

