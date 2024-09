Wielki talent nie dla Polski? Ojciec 16-latka postawił sprawę jasno

Przed tygodniem głośno stało się o Igorze Tyjonie. Zadebiutował wtedy w rozgrywkach Championship. Polski napastnik Blackburn Rovers wszedł co prawda na murawę raptem na minutę w wygranym 3:0 spotkaniu z Bristol City, ale dla 16-latka to i tak wielkie wyróżnienie. Okazuje się jednak, że aktualnie zdecydował się na grę dla młodzieżowej reprezentacji Anglii. Dlaczego? Tyjon jest synem polskich emigrantów, którzy w 2007 r. wyjechali do pracy do Wielkiej Brytanii i dlatego ma opcję gry dla dwóch reprezentacji.

Tyjon w kwietniu bieżącego roku zagrał w trzech meczach w barwach reprezentacji Polski U-16, ale w najbliższym czasie będzie grać dla kadry Anglii U-17. - Bardzo mu się na polskiej kadrze podobało. Wszystko było okej. Ale w międzyczasie pojawili się Anglicy. I zawodnik podjął decyzję, że na tę chwilę w eliminacjach do mistrzostw Europy U-17 chce reprezentować właśnie Anglię - wyjaśnił Maciej Chorążyk, koordynator działu skautingu PZPN.

Igor Tyjon może w przyszłości zagrać dla reprezentacji Polski

A jak na przyszłość zawodnika zapatruje się jego ojciec Marcin Tyjon? - Mamy bardzo dobry kontakt ze skautem PZPN-u w Wielkiej Brytanii, Przemkiem Soczyńskim i trenerem Dariuszem Gęsiorem. Powiedzieliśmy im wprost, że plan jest taki, żeby Igor grał w tej kategorii wiekowej dla Anglii. Ale nie jest powiedziane, że jeśli dostanie powołanie do polskiej kadry, to na pewno odmówimy. Wiele będzie zależało od terminów - powiedział w rozmowie z TVP Sport, odnosząc się do tego, że młody piłkarz gra obecnie w Blackburn.

- Myślę, że w PZPN-ie są rozsądni ludzie i nas rozumieją. Bo nie jest wcale tak, że Anglia to nasz pierwszy wybór, a Polska – drugi. Mądra osoba mi powiedziała parę dni temu, że wybór Igora jest trochę jak między mamą a tatą - dodał ojciec piłkarza. Podkreślił, że jego syn gra obecnie dla kadry U-17 Anglii, ale nie jest przesądzone, że w przyszłości będzie reprezentował dorosłą reprezentację tego kraju.

- Igor sam na razie jeszcze nie wie, gdzie będzie grał. Też uważam, że na razie nie powinniśmy się spinać - podsumował. Zdradził, że Igor Tyjon otrzymał oferty od klubów Premier League, ale on sam skupia się na rozwoju i jak najlepszych występach w barwach Blackburn.

Eliminacje do mistrzostw Europy U-17 ruszają 9 października. Polska zagra w grupie B z Armenią, Gruzją i Słowenią.