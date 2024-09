Media: Tak PZPN chce pożegnać Szczęsnego, Krychowiaka i Grosickiego

Saga transferowa z udziałem Wojciecha Szczęsnego trwała kilka miesięcy. Pod koniec sierpnia zaskoczył jednak sporą część kibiców, gdyż mimo ofert z dużych europejskich klubów, zdecydował się na przejście na sportową emeryturę. "Dałem tej grze wszystko, co miałem. Dałem jej 18 lat mojego życia, każdego dnia, bez wymówek. Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie" - oznajmił w mediach społecznościowych. I choć selekcjoner reprezentacji Polski uważa, że bramkarz szybko zmieni decyzję, to mało co na to wskazuje.

Zobacz wideo Mateusz Masłowski po przegranej z Suwałkami: Jesteśmy źli na siebie

PZPN ma plan, jak pożegnać wybitnych reprezentantów

Podczas wrześniowego zgrupowania kadry Probierz nie chciał zbytnio komentować potencjalnego pomysłu o zorganizowaniu pożegnalnego meczu dla Szczęsnego. Ten miałby odbyć się w październiku na Stadionie Narodowym w Warszawie. - Może być wtedy różnie, bo życie przynosi różne historie. A jak się raz pożegnało, można znowu przywitać - nieraz tak bywało w przeszłości - stwierdził.

Okazuje się, że PZPN podjął już pierwsze kroki, by zorganizować pożegnanie naszego bramkarza, ale nie tylko jego. - Dopinane jest pożegnanie takiego pakietu bardzo poważnych reprezentantów: Wojciecha Szczęsnego, Kamila Grosickiego oraz Grzegorza Krychowiaka - przekazał Tomasz Włodarczyk w programie "Z tego, co słyszę". Dodał, że prawdopodobnie będzie to wyłącznie wręczenie pamiątkowych pater, bez możliwości występu w spotkaniu z Portugalią.

Toczą się jeszcze negocjacje między stronami, natomiast najbardziej realny wydaje się scenariusz, w którym zawodnicy nie otrzymają szansy, by po raz ostatni zagrać na Stadionie Narodowym. Poruszony został również temat Kamila Glika, który ma na koncie 103 mecze w kadrze i przez ostatnią dekadę był jej kluczowym graczem.

- Nie zapowiedział zakończenia kariery. Wiadomo, że dzisiaj ma absolutnie minimalne szanse, by w kadrze wystąpić, natomiast wciąż jest czynnym piłkarzem. Jeżeli sam nie wydał takiego komunikatu, to nikt go na siłę żegnać nie będzie chciał - wyjaśnił.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkania Ligi Narodów za niespełna miesiąc. Najpierw 12 października zmierzy się z Portugalią, a trzy dni później postara zrewanżować Chorwacji za niedawną porażkę 0:1. Oba te mecze odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po dwóch meczach mamy na koncie trzy pkt i zajmujemy trzecie miejsce w dywizji A.