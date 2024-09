Zapomniany kadrowicz zachwyca w klubie. Kibice nie mieli wątpliwości

Kamil Piątkowski zapowiadał się na podstawowego środkowego obrońcę reprezentacji Polski. 24-latek jednak ma na koncie zaledwie trzy występy w narodowych barwach i wszystkie rozegrane w 2021 roku, jeszcze pod wodzą Paulo Sousy. To wynik różnych kontuzji, które nękały piłkarza. Od tamtego czasu Piątkowski w kadrze meczowej reprezentacji Polski znalazł się dopiero w trakcie ostatniego zgrupowania, podczas którego Biało-Czerwoni wygrali 3:2 ze Szkocją i przegrali 0:1 z Chorwacją. Piątkowski nie zaliczył w tych meczach ani minuty.

- Jeśli trener będzie chciał mnie dostrzec, to dostrzeże. Ja jestem zawsze gotowy i jeśli takie będzie życzenie, to znajdę się na liście. Ale jestem naprawdę bardzo cierpliwy i skupiam się tylko na tym, żeby robić swoje - mówił Piątkowski w sierpniu bieżącego roku.

Kamil Piątkowski doceniony przez kibiców. Otrzymał blisko połowę głosów!

Po nieudanych wypożyczeniach do KAA Gent i Granady Kamil Piątkowski sezon 2024/2025 rozpoczął w barwach Red Bulla Salzburg, z którym wiąże go umowa do końca czerwca 2026 roku. Piątkowski na początku sezonu został podstawowym zawodnikiem austriackiego klubu i przyczynił się m.in. do jego awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Występy polskiego obrońcy zostały docenione przez kibiców Red Bulla Salzburg, którzy wybrali go najlepszym piłkarzem sierpnia! Piątkowski odebrał już specjalną statuetkę, o czym poinformował klub w mediach społecznościowych. 24-latek absolutnie zdeklasował kolegów z zespołu, gdyż otrzymał aż 43,35 proc. głosów!

"Polski środkowy obrońca wykorzystał nowy początek ery Pepijna Lijndersa, aby zostać podstawowym zawodnikiem w naszej linii obrony. Kamil potrafi stawiać czoła wyzwaniom i okazał się filarem w eliminacjach Ligi Mistrzów, a także w ADMIRAL Bundeslidze" - czytamy na stronie klubu.

W obecnym sezonie Kamil Piątkowski wystąpił we wszystkich dziewięciu meczach Red Bulla Salzburg, z czego sześć z nich rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Wydaje się, że tak regularnie grający piłkarz powinien w końcu otrzymać szansę gry w reprezentacji Polski.