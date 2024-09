Hajto powiedział to głośno o Lewandowskim. "Nie widzę"

Za nami wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Michała Probierza wygrała 3:2 ze Szkocją i przegrała 0:1 z Chorwacją w najwyższej dywizji Ligi Narodów. W trakcie tego zgrupowania opinia publiczna - w tym kibice czy eksperci - dyskutowała nie tylko na temat wyników, ale także na temat podejścia selekcjonera do sytuacji niektórych piłkarzy. Mowa m.in. o Jakubie Moderze, który otrzymał powołanie do reprezentacji Polski bez ani jednej minuty w tym sezonie w barwach Brighton.

- Podanie ręki jest poprzez to, że Kuba nie grał w meczach ligowych. Wiadomo, że było głośno, że musi odejść, ale został w Brighton. W treningu wyglądał bardzo dobrze i jest normalnie brany przez nas pod uwagę - tłumaczył Probierz. - Kadra nie jest do pomocy zawodnikom, to nie jest Caritas - stwierdził Mateusz Borek w trakcie programu w TVP Sport.

Na przeciwległym biegunie był Robert Lewandowski, który w pierwszych czterech meczach tego sezonu w barwach Barcelony strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Kapitan Biało-Czerwonych korzysta z przemiany Barcelony za rządów Hansiego Flicka. W 99 meczach w barwach Barcelony Lewandowski strzelił 63 gole i zanotował 18 asyst.

Sytuacja kadrowiczów była jednym z tematów w trakcie programu "Cafe Futbol" w Polsacie Sport. Tomasz Hajto postanowił odnieść się do nastawienia piłkarzy i ich sytuacji w klubach. - Nie widzę takiej motywacji u zawodników jak w klubie. W Barcelonie jest inny Lewandowski, który biega i walczy niż w reprezentacji. Zalewski, gdy grał w Romie, nie błyszczał. Gdy aktualnie walczy o kontrakt i nowy klub, to przyjeżdża wypoczęty i pokazuje całe swoje umiejętności - powiedział.

- Nie mamy piłkarzy, którzy mają pewne miejsce w klubach. Jakub Moder nie grał, potem grał, kontuzja, wyleczył się i znów go nie ma. Jan Bednarek spadł z Southampton. Tak można każdego analizować. Oglądałem mecz z Manchesterem United i nie dziwię się, że w reprezentacji popełnia błędy, bo to samo robi w Anglii. Southampton spadło z najwyższą liczbą bramek w ostatnich sezonach z Premier League, gdy grał Bednarek. Uważacie, że to jest przypadek? - zapytał Hajto.

- Moim zdaniem ostatni selekcjonerzy się z piłkarzami za bardzo układają. To jest niestety problem naszej reprezentacji, że każdy chce żyć dobrze z Lewandowskim i Szczęsnym. Wszystkie gwiazdy, które są fajnie traktowane chwalą selekcjonera. Myślisz, że we Francji i Anglii selekcjonerzy pozwalają na to? Czy tak to gdzieś funkcjonuje? U nas piłkarze schodzą na wywiady bez zmęczenia - podsumował Hajto.