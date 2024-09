Nicola Zalewski fenomenalnie wypromował się w ostatnich dwóch meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Przeciwko Szkocji (3:2) popisywał się rewelacyjnymi sprintami, wywalczył dwa rzuty karny, a z jednego sam skorzystał. Na tle kolegów wyróżniał się także w przegranym 0:1 spotkaniu z Chorwacją. Dobra postawa zaowocowała ogromnym zainteresowaniem ze strony Galatasarayu Stambuł. Mistrzowie Turcji dogadali się nawet z AS Romą w kwestii transferu, ale ten został zablokowany przez samego piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo myśli tylko o pieniądzach

Kibice Galatasarayu już skreślili Zalewskiego. "Nie lubimy tego typu graczy"

22-latek nie zgodził się na oferowane warunki kontraktu, choć te znacząco poprawiłyby stan jego konta. Według tureckiego dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu Galatasaray zaoferowało mu 2,5 mln euro rocznie. Zalewski domagał się jednak 3,2 miliona euro netto, specjalnych bonusów i premii za podpis w wysokości 500 tys. euro. Warunki okazały się dla Turków nie do spełnienia, ale temat transferu jeszcze nie upadł.

Okienko transferowe w Turcji zamyka się w piątek tuż przed północą. Do tego czasu jest szansa, by przekonać reprezentanta Polski do zmiany decyzji. W piątek rano nowe informacje w tej sprawie przekazał włoski dziennikarz Nicolo Schira. - AS Roma naciska na sprzedaż Nicoli Zalewskiego do Galatasarayu, który dziś rano ponownie porozmawia z piłkarzem, aby przekonać go do opuszczenia Włoch. Agenci Zalewskiego chcieliby uwzględnić w umowie klauzulę odstępnego ważną od lata 2026 r. - napisał w portalu X.

Pod wpisem wręcz zaroiło się od komentarzy wzburzonych fanów Galatasarayu. Okazuje się, że Polak w nowym klubie wcale nie byłby mile widziany. "Nie chcemy Zalewskiego", "P******ć Zalewskiego i Romę. Nie chcemy go, niech się pi***zy", "Nie chcemy go już! Nie lubimy tego typu graczy. On myśli tylko o pieniądzach", "Fani Gali już go nie chcą. Powinniśmy skupić się na innych opcjach", "Nie chcemy takich graczy. Gala jest pełna graczy, którzy ją kochają i tak powinno być. Po drugie nie zasługuje na pensję większą niż 2 mln euro, a po trzecie, gdy transfer staje się dramą i media mówią o nim przez kilka dni, to zazwyczaj niczego nie wnosi" - możemy przeczytać.