Niemożliwe. Ruszyła sprzedaż biletów na Polska - Portugalia i się zaczęło

Po tym, co działo się we wtorek podczas pierwszego dnia przedsprzedaży biletów na mecz z Portugalią, pewne jest jedno. O wejściówki na ten mecz będzie bardzo trudno. Z dużym przekonaniem można również stwierdzić, że 12 października na Stadionie Narodowym zasiądzie komplet, czyli 57 tys. widzów.

10 tysięcy biletów poszło w kilkanaście godzin

Na Sport.pl już informowaliśmy o uruchomionej we wtorek 10 września przedsprzedaży biletów na mecz Polska - Portugalia. To akcja firmy InPost, czyli jednego ze sponsorów PZPN. Według informacji Sport.pl do przedsprzedaży trafiło aż 10 tys. wejściówek. Kibice na te bilety rzucili się momentalnie. Być może pomogła w tym magia Cristiano Ronaldo. Mimo 39 lat Ronaldo wciąż jest w portugalskiej kadrze, w której strzela i gra przyzwoicie.

Duże zainteresowanie biletami sprawiło, że po uruchomieniu ich sprzedaży zawiesiły się serwery PZPN (wejściówki były sprzedawane za pomocą serwisu Łączy Nas Piłka). Przez jakiś czas nie można było wejść do odpowiedniej zakładki, a jak już się udało, to system informował o kolejce. Czekanie trwało długo. Biletu nie udało się nam kupić przez pierwsze kilkanaście godzin od startu akcji.

PZPN poinformował też, że sprzedaż moment trzeba było zawiesić. "Zainteresowanie zakupem biletów na październikowe mecze reprezentacji Polski było tak duże, że spowodowało przejściowe problemy techniczne w realizacji sprzedaży online. W związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy decyzję o przełożeniu startu przedsprzedaży. Pracujemy nad jak najszybszym uruchomieniem systemu." - informowano kilka godzin po starcie sprzedaży.

Przedsprzedaż została zakończona

Pogłoski mówiły też o ataku botów na serwery PZPN. Potem związek w kolejnym komunikacie poinformował, że system już działa i sprzedaż jest wznowiona. Nam nie udało się jednak kupić biletów do późnych godzin nocnych. Wciąż widniał komunikat o kolejce, chociaż strona funkcjonowała.

Biletów nie udało się nam kupić do tej pory i wiadomo, że na razie się nie uda. Teraz pojawia się informacja, że "wszystkie bilety w Przedsprzedaży InPost zostały sprzedane". To oznacza, że planowaną na dwa dni przedsprzedaż zakończono w kilkanaście godzin, Bo dalej nie było co sprzedawać. Tę informację potwierdził nam też PZPN. Najchętniej schodziły bilety na sektor rodzinny.

Dobra wiadomość jest taka, że sprzedaż otwarta biletów na Portugalię rozpocznie się 17 września. Wtedy do kibiców ma trafić ponad 40 tys. wejściówek.

12 września rusza także przedsprzedaż na mecz z Chorwacją, który odbędzie się 15 października, trzy dni po spotkaniu z Portugalią. 19 września sprzedaż będzie już otwarta dla wszystkich. Wszystkie bilety można będzie nabyć pod adresem: bilety.laczynaspilka.pl