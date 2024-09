Absolutne szaleństwo wokół Zalewskiego! Niesamowite, co robią kibice

Nicola Zalewski ma za sobą znakomite zgrupowanie reprezentacji Polski. Był najlepszym piłkarzem meczów ze Szkocją i Chorwacją. 22-latek ma jednak problemy w AS Romie, w której na początku sezonu nie należał do najważniejszych piłkarzy. W związku z tym pojawiły się plotki, że skrzydłowy zmieni klub, chociaż sam deklarował chęć pozostania w Rzymie.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Według najnowszych doniesień Zalewski już niemal na pewno przeniesie się do Turcji i zostanie nowym zawodnikiem Galatasaray Stambuł. Rzekoma wartość transferu to 10 milionów euro, a Polak ma podpisać umowę do 2028 roku z opcją odejścia po dwóch latach. Włosi i Turcy są zgodni, że do zmiany klubu przez Zalewskiego może dojść już w środę 11 września.

Nicola Zalewski robi show już przed transferem. Absolutne szaleństwo w Turcji

Gdyby faktycznie transfer doszedł do skutku, to Zalewski wzmocni mistrzów Turcji, którzy zagrają w Lidze Europy. Galatasaray to jeden z największych klubów w kraju i oczywiście jest świetnie znany na całym świecie. Przyczyniają się do tego również wręcz fanatyczni kibice, którzy nie tylko zapełniają stadion, ale również aktywnie działają w mediach społecznościowych.

To właśnie aktywność fanów w serwisie X można zauważyć przed ewentualnym transferem Zalewskiego. Turcy są nim zachwyceni - publikują już wygenerowane zdjęcia Polaka w koszulce Galatasaray, snują teorię, jak będzie wyglądał skład zespołu z nim w pierwszej jedenastce i wymieniają zalety 22-latka.

W wyszukiwarkę serwisu X wystarczy wpisać frazę "Nicola Zalewski", by pożałować braku umiejętności mówienia w języku tureckim. Właściwie wszystko, co dotyczy Polaka, jest pisane właśnie przez kibiców Galatasaray.

Według medialnych doniesień Nicola Zalewski może pojawić się na lotnisku w Stambule już o 11:30. Nie ma żadnych wątpliwości, że zostanie tam powitany jak światowa gwiazda muzyki pop, a fanatyczni kibice Galatasaray pokochają go od pierwszej minuty. Jeśli już tego nie zrobili.