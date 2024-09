Znów to zrobił. Lato zrugał Lewandowskiego. Wystarczyło 20 minut

Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski podbudowany dobrymi występami w FC Barcelonie, dla której w czterech spotkaniach strzelił cztery gole. W meczu ze Szkocją (3:2) wyróżnił się bramką z rzutu karnego, znacznie gorzej poszło mu w starciu z Chorwacją (0:1), w którym był praktycznie niewidoczny (raz uderzył w poprzeczkę).

Jeszcze przed wrześniowymi spotkaniami Ligi Narodów Grzegorz Lato wyrażał nadzieję, że zobaczy 36-latka w formie z zespołu klubowego. - Bardzo bym chciał, żeby do każdego meczu reprezentacji podchodził tak, jak do meczów Barcelony. Tam nie ma "zmiłuj"! Widział pan, jak grał z Valencią na przykład? Dużo biegania, dużo rozrywania obrony, dwa gole i jeszcze znakomita kolejna sytuacja - mówił.

Grzegorz Lato nie szczędzi krytyki Robertowi Lewandowskiemu. "Lider powinien dawać przykład"

Jednak potyczki ze Szkotami i Chorwatami dość brutalnie zweryfikowały oczekiwania króla strzelców mistrzostw świata 1974, który w rozmowie z Polsatem Sport podsumował to, co zobaczył. - Zalewski bardzo mi się podoba. Także w meczu z Chorwacją walczył, biegał na całego, czego nie mogę powiedzieć o innych zawodnikach. Łącznie z tymi czołowymi. Pokazywać palcem, że zagrać tam czy siam to za mało. Po 20 minutach meczu zacząłem się nawet zastanawiać, czy Robert Lewandowski jest na boisku - stwierdził.

Kapitanowi reprezentacji Polski oberwało się także za niewystarczające zdaniem Laty motywowanie kolegów. - Wszyscy mówią, że ja nadaję na reprezentację. Ja wcale nie nadaję, tylko mówię o tym, co widzę, patrzę na to, co się dzieje. Lider zespołu powinien dawać przykład. Jeśli gra źle się układa, to powinien nawet stanąć w pewnym momencie, krzyknąć na kolegów, używając ostrych słów. Powiedzieć: "Jak się komuś nie podoba, nie zależy mu, to niech sp…!" - wypalił.

Grzegorz Lato stawia Polakom za wzór Chorwatów. Zaimponował mu Luka Modrić

Równie blado, co Polacy na tle brązowych medalistów MŚ w Katarze, wypadł Lewandowski w porównaniu do kapitana chorwackiej kadry. - Chorwaci walczyli całym zespołem. Weźmy Modricia, który ma 39 lat. Z niego wszystkie nasze asy powinny brać przykład. Gonił, walczył. On sobie zdaje sprawę z tego, że w tym wieku, jeśli będzie grał na stojąco, bez pokazywania się kolegom, to zawsze go ktoś pokryje, wyeliminuje z gry - ocenił Lato. Jednocześnie uważa, że remis był "na wyciągnięcie ręki" i z tego powodu rozumie zdenerwowanie Michała Probierza, który po ostatnim gwizdku miał wiele uwag do swoich zawodników.

Reprezentacja Polski wróci do gry w październiku. Wtedy czekają ją domowe mecze z Portugalią (12.10) oraz Chorwacją (15.10). Natomiast w listopadzie zmierzy się na wyjeździe z Portugalczykami (15.11) i u siebie ze Szkotami (18.11).