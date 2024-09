Kosowski nie wytrzymał. Ma dość po meczach reprezentacji. "Tak nie może być"

Reprezentacja Polski zakończyła wrześniowe zmagania w Lidze Narodów. Najpierw w dramatycznych okolicznościach pokonała 3:2 Szkocję w Glasgow, aby potem przegrać 0:1 z Chorwacją w Osijeku. Te dwa spotkania dostarczyły wiele materiału do analizy i przemyśleń.

Kamil Kosowski krytykuje reprezentację Polski i nie tylko. Wyróżnił jednego zawodnika

O ile po pierwszym meczu można było doszukać się kilku pozytywów, o tyle w drugim gra Polaków wyglądała mizernie. W zasadzie tylko jeden zawodnik utrzymał w miarę wysoki poziom, co mocno rozczarowało Kamila Kosowskiego. "Nie może być tak, że jedynym piłkarzem, który pokazuje się z dobrej strony, jest Nicola Zalewski, łapiący mało minut w Serie A w barwach Romy" - napisał w felietonie dla "Przeglądu Sportowego".

Kosowski nie oczekuje od 22-latka, aby ten regularnie grał w klubie, jeśli w drużynie narodowej potrafi wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Bardziej istotny problem dostrzega w czym innym. "Przestańmy mówić, że jak ktoś wykonał dwa udane dryblingi, to stał się nagle super piłkarzem, najlepszym w reprezentacji" - ocenił.

Kamil Kosowski nie może się nadziwić. "Powtórzy dwa razy i robimy z niego mega gwiazdę"

Byłego kadrowicza dziwi tak niskie stawianie poprzeczki piłkarzom na poziomie międzynarodowym. "Ktoś przeprowadzi jedną dobrą akcję i zaraz go nazywamy bohaterem narodowym. Coś, co w futbolu jest normalnością i co najlepsi w Europie wykonują dziesiątki razy w ciągu jednego meczu, u nas wystarczy, że ktoś powtórzy dwa razy i robimy z niego mega gwiazdę. Tak nie może być" - oburzał się.

"Jeśli skrzydłowy lub wahadłowy podejmuje pojedynki i je wygrywa, to jest coś normalnego. To, że napastnik utrzymuje piłkę tyłem od bramki - to coś normalnego. To, że obrońca gra dobrze w kontakcie i wyprzedza przeciwnika - podobnie. To jest abecadło futbolu, a na poziomie reprezentacyjnym oczywistość. Obrońcy wygrywają pojedynki, środkowi pomocnicy przerzucają piłki do skrzydłowych, którzy także wygrywają rywalizację" - podkreślił 53-krotny reprezentant kraju, który miał sporo zastrzeżeń do postawy drużyny Michała Probierza w obu wrześniowych spotkaniach.

Być może reprezentacja Polski z lepszej strony pokaże się w październikowych meczach Ligi Narodów. Zadanie będzie bardzo wymagające, gdyż zagra z Portugalią oraz Chorwacją, w obu przypadkach na Stadionie Narodowym. Na razie w tabeli jest za obiema tymi drużynami i wyprzedza wyłącznie Szkocję.