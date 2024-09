To się w głowie nie mieści! Chorwaccy kibole pochwalili się, co nam ukradli

Kibice reprezentacji Polski, którzy byli w Chorwacji na ostatnim meczu Ligi Narodów, nie będą dobrze wspominać tego wyjazdu. Nie dość, że Polacy przegrali w Osijeku 0:1, to jeszcze polscy fani zostali zaatakowani przez Chorwatów. To jednak nie koniec! Teraz kibole z Chorwacji pochwalili się, co ukradli. Powinni się tego wstydzić!

