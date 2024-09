Matty Cash nowy sezon Premier League 2024/25 rozpoczął jako podstawowy zawodnik Aston Villi. Najpierw zagrał 82 minuty przeciwko West Hamowi, a następnie wybiegł na boisko przeciwko Arsenalowi. Wydawało się, że otworzy mu to szansę powrotu do reprezentacji Polski, lecz szybko doznał kontuzji. Media od razu donosiły, że chodzi o uraz ścięgna podkolanowego, a przerwa zawodnika wyłączy go z gry na kilka tygodni.

Tego nikt się nie spodziewał. Anglicy tak napisali o Cashu

To kolejny raz, kiedy 27-latek znalazł się poza kadrą narodową, w której nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Swój ostatni mecz w biało-czerwonej koszulce rozegrał 21 marca 2024 r. Było to 11 minut w starciu barażowym z Estonią.

Tymczasem Matty Cash znalazł się na liście przygotowanej przez angielskie BBC, które zaprezentowało zestawienie najlepszych zawodników, którzy mogliby grać w barwach ich reprezentacji. Oprócz gracza Aston Villi pojawili się na niej Erling Haaland, Gareth Bale czy Jamal Musiala. "Prawy obrońca Aston Villi urodził się w Slough i całe życie spędził w Anglii. Nigdy nie zbliżył się do składu Anglii, a w wieku 24 lat uzyskał polskie obywatelstwo dzięki swojej matce i dołączył do reprezentacji narodowej. Cash ma na swoim koncie 15 występów w reprezentacji Polski i ich liczba ciągle rośnie" - napisano o reprezentancie Polski.

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie niedawnych wydarzeń w pierwszej kolejce nowej edycji Ligi Narodów. Anglia mierzyła się na wyjeździe z Irlandią, a dwa gole w zwycięskim 2:0 spotkaniu strzelili dla niej Declan Rice i Jack Grealish. Obaj zawodnicy są irlandzkiego pochodzenia i grali w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju.