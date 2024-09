Poszło w świat. Ekspert totalnie zaskoczył słowami o Kiwiorze

W pierwszym meczu w tegorocznej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzyła się na wyjeździe ze Szkocją. Spotkanie było bardzo emocjonujące i finalnie zakończyło się zwycięstwem ekipy Michała Probierza 3:2. Gole strzelali Sebastian Szymański, Robert Lewandowski i Nicola Zalewski.

Ekspert broni Jakuba Kiwiora po meczu ze Szkocją

Nie wszyscy jednak będą pozytywnie wspominać to starcie. Bardzo nieudany występ zaliczył Jakub Kiwior. Obrońca Arsenalu popełniał wiele błędów i w efekcie został zmieniony w przerwie. Wylała się na niego również fala krytyki. - Od zawodnika na tym poziomie wymagam zdecydowanie więcej - powiedział Łukasz Gikiewicz w trakcie programu "Gramy dalej" na Interii. "Dramatycznie wygląda Kiwior. Spóźniony, a jak już jest przy rywalu, to ten mu momentalnie ucieka" - dodał Filip Macuda ze Sport.pl. W obronie Kiwiora postanowił stanąć Jacek Laskowski.

- Miałem okazję komentować jego debiut w Rotterdamie. Od tamtego momentu aż do meczu ze Szkocją wychodził w podstawowym składzie. Ze wszystkich meczów opuścił tylko trzy minuty. Teraz został zmieniony w przerwie. Na nim opieraliśmy grę obronną. Przyjechał, nie grając w klubie. Wydaje mi się, że w tworzeniu pewnej grupy na przyszłość, odstrzeliwanie Kuby byłoby najłatwiejszym wyjściem. Mnie się wydaje, że to piłkarz, który musi być przy tej reprezentacji. Czy to w podstawowym składzie, czy z ławki - powiedział na antenie TVP Sport.

Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra już w niedzielę o godzinie 20:45. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Chorwacją. Kiwiora tym razem zabrakło w wyjściowym składzie.

Jakub Kiwior występuje w Arsenalu od zimy 2023 roku. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o jego możliwym transferze, ale ostatecznie pozostał w klubie. W bieżącym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu.