Zalewski bohaterem kadry, a tu nagle takie słowa z Rzymu. Przykro się robi

Nicola Zalewski z miesiąca na miesiąc staje się coraz ważniejszą postacią w reprezentacji Polski. Szansę debiutu w kadrze dał mu jeszcze Paulo Sousa, a to oznacza, że mimo młodego wieku wahadłowy mógł już zagrać w drużynie narodowej u czterech selekcjonerów. Odkąd kadrę prowadzi Michał Probierz jego rola wyraźnie wzrosła.

Tak widzą Zalewskiego w Rzymie. Smutna prawda

Zalewski już w listopadzie pokazał się z bardzo dobrej strony. W czerwcu zdobył pierwszego gola dla kadry przeciwko Turkom, a w czwartkowy wieczór w Glasgow rozegrał być może najlepszy mecz w narodowych barwach. Wywalczył dwa rzuty karne, wykorzystał jednego z nich i walnie przyczynił się do wygranej ze Szkocją (3:2).

Niestety jego sytuacja klubowa od dawna nie wygląda tak dobrze. W Romie nie ma pewnego miejsca w składzie. Często musi się także mierzyć z krytyką kibiców. Niektórzy z nich chętnie widzieliby go poza klubem. Zalewski gra coraz mniej i nic dziwnego, że latem spekulowano o możliwym transferze do PSV Eindhoven.

W niektórych ligach trwa jeszcze okno transferowe. Czy to zmieni jakoś sytuację Polaka? Dziennikarz portalu siamolaroma.it Gabriele Spalletta w rozmowie z WP Sportowe Fakty skomentował jego obecne położenie.

- Kontrakt Zalewskiego wygasa w czerwcu 2025 roku. Latem otrzymał kilka ofert, takich jak ta z PSV, ale je odrzucił. Trudno mi uwierzyć, że Roma przedłuży z nim kontrakt, a jeśli to zrobi, to tylko po to, by nie stracić go za bezcen - tłumaczy.

Zaznacza, że zawodnik nie odgrywa kluczowej roli w Rzymie, a poziom jego gry znacznie odbiega od tego, który prezentował podczas pierwszego sezonu pracy z Jose Mourinho.

- W pierwszym sezonie pod wodzą Mourinho udowodnił, że jest godzien koszulki, którą nosi. Natomiast od tego czasu zalicza ciągły regres. Wierzę, że z końcem sezonu historia Zalewskiego i Romy po prostu dobiegnie końca - dodaje.

Nicola Zalewski to 22-krotny reprezentant Polski, który w meczach z orłem na piersi zdobył do tej pory dwa gole. W barwach Romy - swojego macierzystego klubu - rozegrał 109 spotkań. Trafił w nich dwukrotnie i dziewięć razy asystował partnerom.