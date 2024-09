Zero wątpliwości. To on powinien być numerem jeden w bramce Polski

Po tym, jak Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery, to stało się jasne, że czeka nas nowa era w bramce reprezentacji Polski. Na wrześniowe zgrupowanie, nie licząc Bartosza Mrozka, Michał Probierz zabrał Marcina Bułkę, Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. - W jednym meczu będzie grał jeden bramkarz, w drugim drugi, ale kolejności na pewno nie powiem. Decyzje mamy podjęte - mówił selekcjoner Biało-Czerwonych na konferencji prasowej przed meczem ze Szkocją na Hampden Park.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pod wrażeniem! Ależ słowa po meczu ze Szkocją

Pierwotnie wydawało się, że między słupkami może stanąć Skorupski, który pokazał się ze znakomitej strony w trakcie Euro 2024 i meczu z Francją (1:1) w Dortmundzie, po którym otrzymał nagrodę MVP. Finalnie Probierz postawił na Marcina Bułkę. "Zagrał pierwsze w kadrze 90 minut. I nie było to dobre 90 minut. Miał jedną kluczową interwencję w pierwszej połowie. Poza tym był niepewny na przedpolu w pierwszej części gry, a potem przepuścił pod brzuchem uderzenie Gilmoura na gola kontaktowego. Nie zawiesił wysoko poprzeczki Skorupskiemu" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl, przyznając mu notę 2.

"Pierwszą szansę dostał trochę nieoczekiwanie Bułka. Trudno jednak uznać, że jego casting był kompletny i owocny i że piłkarz kogoś zachwycił. To, że Bułka zagrał w pierwszym składzie w Szkocji, nie było sygnałem na jego faworyzowanie, tylko dopasowaniem golkipera pod przeciwnika. Liga Narodów ma być w sprawie naszych bramkarzy poligonem badawczym" - dodaje Kacper Sosnowski ze Sport.pl, co sugeruje, że przeciwko Chorwacji w bramce stanie Skorupski.

To powinien być numer jeden w polskiej bramce. "Jest poważnym kandydatem"

Na kogo w meczu z Chorwacją postawiłby Adam Matysek? Były reprezentant Polski wybrałby jednak bramkarza Bolonii. - Moim zdaniem ta hierarchia bramkarzy powinna być zaczynana od Skorupskiego. Ma za sobą wiele lat gry w Serie A, a także zawsze, gdy występował w barwach reprezentacji Polski, rozgrywał bardzo dobre spotkania, czego najlepszym przykładem był mecz z Francuzami na Euro. To jest jednak decyzja trenera, choć każdy ma swoje zdanie - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Ja uważam, że szanse powinien dostać Skorupski. Tak, by móc pokazać w kolejnych meczach, że jest poważnym kandydatem do zajęcia miejsca po Szczęsnym - dodał Matysek. A jak były bramkarz ocenił postawę Bułki przeciwko Szkocji? - Z oceną Bułki należy poczekać do konkretnych meczów i konkretnych sytuacji. W tym meczu zrobił za mało, by ocenić go pozytywnie, ale też trudno oceniać go negatywnie, bo nic nie zawalił. Gol Gilmoura? To był strzał z dosyć bliskiej odległości, Bułka był tu zasłonięty, wydaje mi się, że nie widział dokładnie strzału. To są takie najgorsze piłki - wyjaśnił.

O tym, kto stanie w bramce reprezentacji Polski przekonamy się w niedzielę, kiedy kadra zagra w Osijeku z Chorwacją o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.