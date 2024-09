Selekcjoner Chorwatów wypalił o meczu z Polską. "Musimy"

Dla Chorwatów rok 2024 to pewnego rodzaju przełom, choć w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wybitne pokolenie, które zdobyło srebro (2018) oraz brąz (2022) mistrzostw świata już powoli robi się "przeterminowane". Euro 2024 okazało się symbolem koniecznych zmian. Chorwacka kadra zawiodła tam zupełnie i nie wyszła nawet z grupy. Fakt faktem mieli w niej Hiszpanię oraz Włochy, ale zdobyte zaledwie dwa punkty i pożegnanie się z turniejem jeszcze przed fazą pucharową, zdecydowanie robią wrażenie. Choć nie takie, jakiego sami piłkarze by sobie życzyli.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie miał żadnych wątpliwości! "Fajnie się gra z chłopakami"

Chorwacja chce się odbudować. Zaczęli od falstartu

Mimo klapy w Niemczech na stanowisku selekcjonera pozostał Zlatko Dalić. Odeszli za to dwaj bardzo doświadczeni gracze. Środkowy obrońca Domagoj Vida i pomocnik Marcelo Brozović zakończyli reprezentacyjne kariery. To jeszcze nie rewolucja, bo przeciwko Portugalii zagrali m.in. 38-letni Luka Modrić, 33-letni Andrej Kramarić, czy nawet będący obecnie bez klubu 35-letni Ivan Perisić. Jednak to na pewno początek sporej zmiany pokoleniowej.

Zlatko Dalić odgraża się przed meczem z Polską

Co do meczu z Portugalią, wygrać lub choćby zremisować się nie udało. Do bramki Dominika Livakovicia trafiali Diogo Dalot oraz Cristiano Ronaldo (gol nr 900 w karierze). Ten pierwszy tak się rozpędził, że własnego bramkarza też pokonał jeszcze przed przerwą, jednak więcej goli dla Chorwacji już nie padło. Drużyna Zlatko Dalicia będzie więc szukać pierwszych punktów w starciu z Polską, a selekcjoner już odgrażał się, że jego zespół zrobi wszystko, by zwyciężyć i ma ku temu narzędzia.

- Liga Narodów jest dla nas bardzo ważna. Przeciwko Portugalii źle weszliśmy w mecz i ogólnie pierwsza połowa była znacznie gorsza od drugiej. Ale ostatnie pół godziny tamtego spotkania pokazało, że mamy niezbędną siłę oraz sporo jakości. Teraz nie mamy już czasu na rozmowy. Musimy wygrać mecz z Polakami. Wiem na pewno, że Chorwacja ma perspektywy. Nie brak nam graczy, którzy zasługują na szansę i będą chcieli ją wykorzystać - powiedział Dalić zaraz po porażce z Portugalią.

Mecz Chorwacja - Polska odbędzie się w niedzielę 8 września o 20:45 w Osijeku. Na relację tekstową na żywo zapraszamy na stronę Sport.pl oraz do aplikacji Sport.pl LIVE.