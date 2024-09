Kapitalne wieści dla Polski po wygranej ze Szkocją! 47 procent szans

Po raz pierwszy od 44 lat reprezentacja Polski pokonała Szkocję na wyjeździe. Kadra prowadzona przez Michała Probierza wygrała 3:2 na Hampden Park w Glasgow po bramkach Sebastiana Szymańskiego, Roberta Lewandowskiego oraz Nicoli Zalewskiego. To bardzo dobry start kolejnej edycji Ligi Narodów w wykonaniu Biało-Czerwonych. - Wynik jest kluczowy jeśli chodzi o takie spotkania. Widać, że ta drużyna nabrała kształtu. Wielu zawodników robi postęp. Chwała zawodnikom, że walczyli do końca. Teraz się cieszymy i przygotowujemy na Chorwację - mówił Michał Probierz w pomeczowym wywiadzie.

"To zwycięstwo, którego dawno nie było, nawet za kadencji Adama Nawałki. Biało-Czerwoni na wyjazdach z takimi rywalami jak Szkocja wygrywają od wielkiego dzwonu. Wygrana 3:2 na Hampden Park w Glasgow z silną u siebie Szkocją to idealne rozpoczęcie nowej edycji Ligi Narodów. Zespół Michała Probierza wciąż się tworzy, sam selekcjoner szuka różnych rozwiązań, ale w przeciwieństwie do Euro 2024, tym razem zgodził się także wynik" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

W drugim meczu naszej grupy w dywizji A Ligi Narodów Portugalia pokonała 2:1 Chorwację po golach Diogo Dalota i Cristiano Ronaldo. Ten wynik jest dobry dla Polaków, ponieważ to właśnie z Chorwatami nasza kadra zagra w niedzielę w Osijeku.

Co za wieści dla Polski po meczu ze Szkocją. Wzrastają szanse na play-offy

Dzięki zwycięstwu 3:2 nad Szkocją wzrosły szanse Polski na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Jak wylicza profil "Football Meets Data", Biało-Czerwoni mają 47 proc. szans na awans do 1/4 finału, w porównaniu do 55 proc. Chorwacji. "Mecz Chorwacja - Polska w niedzielę w Osijeku będzie bardzo ważny" - pisze wspomniany profil. Polacy mają 17 proc. szans na to, że zakończą grupę A1 Ligi Narodów na pierwszym miejscu i 30 proc., że zakończą rozgrywki na drugim miejscu.

W ramach ciekawostki warto dodać, że użytkownik "AbsurDB" wyliczył na portalu X jeszcze przed meczem ze Szkocją, że Polska ma 28 proc. szans na zajęcie jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie Ligi Narodów i 57 proc. szans na zajęcie trzeciego miejsca.

"Football Meets Data" dodaje, że Polska ma teraz 40 proc. szans na zajęcie trzeciego miejsca w grupie i 13 proc. szans na to, by zająć ostatnie miejsce w tej grupie. Warto dodać, że awans do ćwierćfinału Ligi Narodów daje Polsce miejsce w pierwszym koszyku przy okazji eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 r. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W przeciwnym wypadku Polska znajdzie się w drugim koszyku. Jeszcze przed rozpoczęciem Ligi Narodów kadra miała 73 proc. szans na drugi koszyk i 27 proc. na losowanie z pierwszego koszyka.

W niedzielę Polska zagra w Osijeku z Chorwacją. W przypadku wygranej lub remisu sytuacja Biało-Czerwonych w Lidze Narodów może wyglądać jeszcze lepiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.