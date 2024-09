Kolejna kontuzja w kadrze. Dlatego poprosił o zmianę. "Poczułem, co się dzieje"

Reprezentacja Polski na inaugurację Ligi Narodów pokonała 3:2 Szkocję w Glasgow po bramkach Sebastiana Szymańskiego, Roberta Lewandowskiego i Nicoli Zalewskiego (dwie ostatnie padły z rzutów karnych). Po zwycięstwie nastroje w kadrze były dobre, choć mogły je zmącić problemy niektórych zawodników.

Piotr Zieliński musiał zejść z boiska w meczu Szkocja - Polska. "Mam lekkie problemy"

W 72. minucie boisko opuścił Robert Lewandowski, uskarżający się na drobną kontuzję. Nie jest to nic poważnego, o czym poinformował Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. Poza napastnikiem zmieniony został m.in. Piotr Zieliński, który po meczu wyjaśnił, z czego wynikała taka decyzja selekcjonera.

- Mam lekkie problemy z piętą, dlatego poprosiłem o zmianę. Kiedy poczułem, co się dzieje, powiedziałem trenerowi: "pięć minut i zmiana". Teraz jest ok. Chyba - wyjaśnił pomocnik Interu w rozmowie z TVP Sport. - To była wymuszona zmiana - potwiedził Michał Probierz.

Piotr Zieliński ujawnił plan Michała Probierza. Sebastian Mila pojawił się w Mediolanie

30-latek w tym spotkaniu wystąpił w nietypowej dla siebie roli defensywnego pomocnika, mającego rozgrywać akcje z głębi pola. Nie było to dla niego zaskoczeniem, albowiem już jakiś czas temu do Mediolanu przyjechał asystent selekcjonera Sebastian Mila i pytał, czy piłkarz byłby gotowy na taki wariant.

- Odpowiedziałem, że nie ma problemu. Mamy wielu kreatywnych chłopaków w środku pola. (Ze Szkotami - red.) nasza druga linia była leciutka, techniczna - powiedział. I dodał: - Nigdy w kadrze nie grałem w tak kreatywnym ustawieniu. Czasem graliśmy z Sebkiem Szymańskim czy Kacprem Urbańskim, ale (ze Szkocją - red.) nasz środek był najbardziej kreatywny, najlepszy technicznie i najlżejszy. Uśmiecham się, jak o tym mówię, bo fajnie się gra z technicznymi pomocnikami. Jak spojrzycie na Szkotów, to tam takich pomocników nie ma.

Oto problem reprezentacji Polski. Piotr Zieliński mówi tak, że jaśniej się nie da

Trzech dobrze operujących piłką zawodników w środku pola miało zapewnić Polakom dominację w tej strefie, lecz długimi momentami, przede wszystkim pierwszej połowy, wyglądało to zupełnie inaczej. - Tak, ale w końcówce zabraliśmy im piłkę i strzeliliśmy na 2:0. Akcja z Nicolą była ładna, dobrze się zrozumieliśmy. To jest prosta gra. Zagranie, wyjście na pozycję, Niko znowu wyszedł, dałem mu, dobrze się zachował i był karny. Tego trzeba szukać. Niech każdy zagrywa i się pokazuje do gry, wtedy wszystkim będzie łatwiej - stwierdził Zieliński, który wskazał duży mankament w grze drużyny narodowej.

- Musimy lepiej zaczynać drugą połowę. Owszem, mogli na nas ruszyć, ale wystarczyło kontrolować spotkanie przez kwadrans i byłby spokój. A tak, niepotrzebnie narobiliśmy sobie kłopotów, ale skończyło się zwycięstwem - podsumował.

Dzięki wygranej ze Szkocją po pierwszej kolejce zmagań w grupie 1 dywizji A Ligi Narodów reprezentacja Polski jest liderem tabeli. W drugiej serii gier czeka ją spotkanie z Chorwacją na stadionie w Osijeku.