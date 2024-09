Bezczelny? Boniek trafił w punkt ws. reprezentanta Polski

Reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów od wygranej 3:2 nad Szkocją w Glasgow. W pierwszej połowie bramki zdobyli Sebastian Szymański i Robert Lewandowski (z karnego), a gola na wagę zwycięstwa strzelił w doliczonym czasie gry Nicola Zalewski (również z karnego).

Zobacz wideo Moder nie ma żadnych wątpliwości: To legenda! Jeden z najlepszych w historii

"Selekcjonerowi należy oddać to, że bardzo dobrze buduje kolejnych młodych piłkarzy, bo przecież przypadek Zalewskiego, który nie ma zbyt pewnej pozycji w Romie, jest absolutnie nieoczywisty" - pisał o meczu Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Zbigniew Boniek chwali Nicolę Zalewskiego po meczu reprezentacji Polski. "Ma jakość"

Lewy wahadłowy przechylił szalę na korzyść Polaków, gdyż to on wywalczył oba rzuty karne. I został za to doceniony przez ekspertów, w tym przez Zbigniewa Bońka, który znacząco przyczynił się do tego, że 22-latek w ogóle gra dla Polski.

- Nicola gra w polskiej reprezentacji, bo ktoś czymś się zasłużył tu albo tam. Gra w kadrze, bo jest dobry i na to zasługuje, bo w odpowiednim momencie się nim zaopiekowaliśmy, ja się nim zaopiekowałem. To dziś daje nam pewną gwarancję, że na tej lewej stronie mamy zawodnika, który ma jakość - powiedział były prezes PZPN na kanale Prawda Futbolu na YouTube.

- Na każdy mecz przyjeżdża z wielką ochotą, "powerem" i zaangażowaniem. Zresztą widać to na boisku. (...) Nicola ma niesamowitą łatwość w fazie ofensywnej. Potrafił wejść między dwóch zawodników i wymusił dwa faule, które, trzeba przyznać jasno, były głupotą jednego i drugiego obrońcy - dodał Boniek.

Nicola Zalewski jest "bezczelny"? Zbigniew Boniek odpowiada

Następnie Roman Kołtoń zapytał 68-latka, czy nie uważa, że Zalewski w takich sytuacjach na boisku jest "bezczelny"? - Na tym piłka polega, tak samo jest z Urbańskim. Choć bezczelny to złe słowo, jest pewny siebie i ma zaufanie do siebie - ocenił.

Teraz reprezentację Polski czeka wyjazdowy mecz z Chorwacją. Ta w pierwszej kolejce Ligi Narodów przegrała 1:2 z Portugalią.