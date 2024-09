To już pewne! Najnowsze informacje ws. Lewandowskiego po meczu ze Szkocją

To już pewne. Robert Lewandowski będzie do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza na niedzielne spotkanie z Chorwacją (8 września o godz. 20:45). Zmiana kapitana naszej kadry w meczu ze Szkocją rzeczywiście była związana z problemami zdrowotnymi. Po jednym ze starć Lewandowski zrobił fikołka, który poszedł nie po myśli Polaka. Wyglądało to dość groźnie, bo napastnik nie zrobił pełnego przewrotu, tylko wyglądało to, jakby w pewnym momencie coś go mocno zabolało. Robert co kilka minut trzymał się za plecy, a w ostateczności poprosił o zmianę. Na szczęście tylko profilaktyczną, bo uraz okazał się niegroźny.

- Gdybym grał do końca, to jutro lub pojutrze mogłoby być jeszcze gorzej. Nie było sensu ryzykować, tym bardziej, że chłopaki byli gotowi do wejścia - mówił o samej zmianie Lewandowski w pomeczowej strefie wywiadów. Chwilę wcześniej pojawił się w niej doktor Jacek Jaroszewski i przekazał nam, że na szczęście nic poważnego się nie stało i kapitan będzie do dyspozycji selekcjonera na mecz z Chorwacją.

Zresztą Lewandowski po meczu długo rozmawiał z dziennikarzami, najpierw polskimi, później szkockimi. Był zadowolony z wygranej i zaznaczył, że może ona dać dużo pewności naszej reprezentacji. - Gdybyśmy zremisowali to spotkanie, to moglibyśmy pluć sobie w brodę i zadawać pytanie: dlaczego nie wygraliśmy? Sami trochę zaprosiliśmy Szkotów, żeby spróbowali zdobyć punkty, a ich ewentualna strata na pewno mocno by nas bolała. Na szczęście to my strzeliliśmy trzeciego gola i wygraliśmy. To jest najważniejsze, a na analizę przyjdzie jeszcze czas - mówił na gorąco.

Kapitan docenił też kapitalny mecz Nikoli Zalewskiego. To on był w Glasgow naszym bohaterem i najlepszym piłkarzem, a słowa Lewandowskiego tylko to podkreślają. - Widać, że staje się coraz ważniejszą postacią w reprezentacji. Nabiera pewności i to super nie tylko dla reprezentacji, ale szczególnie dla niego. Oczywiście to wciąż młody zawodnik, musi się rozwijać i iść do przodu, ale na pewno ma bardzo duży potencjał - zaznaczył Lewandowski, który w czwartek strzelił gola z rzutu karnego właśnie po znakomitej szarży Zalewskiego.

Przypomnijmy, że po zwycięstwie 3:2 nad Szkocją Polska jest liderem swojej grupy w dywizji A Ligi Narodów. Następny mecz kadra Michała Probierza zagra w Osijeku z Chorwacją (8 września o godz. 20:45). Wcześniej będzie trenować w Glasgow, gdzie zostaje aż do soboty.