Oto najważniejsza interwencja Bułki. Gole? Pretensje do innych

W ostatnich kilkunastu miesiącach polscy bramkarze przyzwyczaili nas do robienia na boisku różnicy. Wojciech Szczęsny interweniował w nieprawdopodobnych sytuacjach, bronił karne Lionela Messiego, czy wprowadzał nas przez baraże do mistrzostw Europy. Łukasz Skorupski został zawodnikiem ostatniego meczu Polaków z Francją. Ze Szkocją na wyjeździe zagrał Marcin Bułka. Niespodziewanie?

Bułka logiczny na Szkotów, Skorupski na Chorwację

To przecież człowiek, który wygryzł ze składu Nicei Kaspera Schmeichela, a potem po kilku występach i 17 czystych kontach w Ligue 1 pisał o nim cały świat. To, że nie dostał we Francji statuetki dla najlepszego bramkarza rozgrywek, a ta trafiła w ręce Gianluigi Donnarummy (tylko 11. czystych kont), można było śmiało uznać za "le cabaret". Bułce wielką przyszłość wróżyli kolejni klubowi trenerzy z Lucienem Favrem, a teraz Franckiem Haise na czele. Czy uwierzył w niego też Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy polskiej kadry?

Na pewno tak, ale to, że Bułka zagrał w pierwszym składzie w Szkocji, nie było sygnałem na jego faworyzowanie, tylko dopasowaniem golkipera pod przeciwnika. Liga Narodów ma być w sprawie naszych bramkarzy poligonem badawczym, castingiem przed eliminacjami mundialu. Te ruszają dopiero w marcu, więc czas na przejrzenie kadry będzie. Bułka zagrał w Glasgow, bo logiczne wydawało się, że na lubującej się w dośrodkowaniach Szkocji - rywalu, który ma też dobre stałe fragmenty gry rosłych i silnych piłkarzy ofensywnych - dwumetrowy Bułka będzie idealny. W dodatku wydaje się, że 24-latek nieco lepiej gra na przedpolu niż jego konkurenci.

Tu jednak teoria dotycząca tego, co miało być i rzeczywiście było na boisku, się skończyła. Mecz ze Szkocją trudno było uznać nie tyle za udany, ile kompleksowy i owocny casting dla Bułki.

Jedna dobra interwencja, ale...

Dla Bułki był to raptem drugi mecz w kadrze, przy czym pierwszy o stawkę. Wychowanek Escoli Varsovia do tej pory w koszulce z orzełkiem na piersiach zagrał tylko przez 45 minut i to w dodatku w spotkaniu ze słabą Łotwą. Trochę nieoczekiwanie miał wtedy kilka okazji do sprawdzenia się i niewdzięcznych sytuacji, z których wychodził obronną ręką. W spotkaniu ze Szkocją sytuacji, za które Bułka mógł dostać duże plusy, czy wielkie minusy jednak nie było. Choć oczywiście otwartym pozostaje pytanie jak w kilku sytuacjach zachowaliby się inni nasi golkiperzy i czy tych plusów by nie zgarnęli?

Tym bardziej że Bułka mecz ze Szkocją zaczął od niepewnej interwencji. W 12. minucie przy pierwszym poważniejszym sprawdzianie wyszedł na przedpole i starał się przejąć dośrodkowanie gospodarzy. Piłka na chwilę wypadła mu z rąk, złapał ją pewnie, dopiero jak leżał na ziemi. Interwencja na raty była jednak bez konsekwencji, a w tej sytuacji nieco przeszkadzał mu też Jakub Kiwior.

Bułka nie uratował nas w 23. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Szkoci zdobyli gola. Piłka leciała na dalszy słupek trochę za plecy naszych defensorów. Bułka do dośrodkowania nie wyszedł. Do siatki z bliska trafił Scott McTominay. Nasz bramkarz starał się jeszcze odbijać piłkę, ale nic z tego nie wyszło. Ostatecznie VAR tego gola anulował, przez zagranie przez Szkota ręką.

Bułka miał też dobre momenty, choćby takie jak w 36. minucie, gdy trącił nogą piłkę płasko podawaną w pole karne. To była najważniejsza i najbardziej efektowna interwencja Bułki w pierwszej połowie, bo po błędzie Jakuba Kiwiora Szkoci mieli groźną sytuację. Na dośrodkowanie czekało w polu karnym trzech naszych rywali. Innym razem już w drugiej połowie złapał proste uderzenie po ziemi z dystansu i dla pewności przycisnął je ręką.

Gol nie do obrony?

Trudno karcić Bułkę za zachowanie przy stracie dwóch goli. Sytuacje gości były bardzo dobre, strzały mocne i z bliska. Najpierw z około 10 metrów trafił Billy Gilmour. Piłka przeszła pod rękami stojącego i próbującego schylać się Bułki. Czy była do złapania?

Więcej pretensji przy tej akcji można mieć do naszych obrońców, którzy skutecznie nie wybili wcześniej piłki. Podobnie jak przy akcji Szkotów na 2:2. Wtedy to po wymianie na jeden kontakt, strzałem z pierwszej piłki z pięciu metrów popisał się Scott McTominay. Bułka w tej sytuacji mógł tylko zakląć i machnął zdenerwowany rękami.

W całym meczu zanotował tylko jedną interwencję, jedno wybicie piłki i jedną wygraną powietrzną przebitkę. Przy 35 kontaktach z piłką miał skuteczność podań na poziomie 75 procent. Z jego samej gry i z liczb, trudno wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Przy stracie dwóch goli Bułka na portalach zajmujących się statystykami, był jednym ze słabiej ocenionych piłkarzy. Na portalu WhoScored dostał wraz z Przemysławem Frankowskim najgorszą notę. Na Sofascore był minimalnie lepszy, tylko od wspomnianego Frankowskiego. Również w ocenach Sport.pl plasował się w końcówce stawki.

Tym razem bohaterem meczu był piłkarz grający w ofensywnie – Nicola Zalewski. W tym układzie oznaczało to dla Polski zwycięstwo 3:2.

Co teraz będzie działo się w bramce Biało-czerwonych? Swą szansę dostanie zapewne Łukasz Skorupski. Doświadczony i obdarzony refleksem golkiper ma pomóc powstrzymać Chorwację, która przegrała swój pierwszy mecz Ligi Narodów z Portugalią 1:2.

To niedzielne spotkanie wydaje się być trudniejsze. Przez to jednak Skorupski może mieć więcej okazji do pokazania swego kunsztu, który znamy – jak w przypadku Bułki - nie tylko z meczów ligowych, ale już też reprezentacyjnych. Tych piłkarz Bolonii ma na koncie 11. Z tym bagażem doświadczeń, długim stażem w kadrze i jeszcze przed meczem z Chorwacją Skorupski wydaje się mieć w walce o pozycję numer jeden lekki handicap. Wszystko jednak szybko zweryfikuje boisko.