Cezary Kulesza reaguje na mecz Szkocja - Polska. Błyskawicznie

Co to by這 za otwarcie Ligi Narod闚 w wykonaniu Polak闚! Po pierwszej po這wie prowadzili ze Szkocj 2:0, ale po przerwie gospodarze zdo豉li wyr闚na. W ko鎍闚ce to jednak bia這-czerwoni zadali decyduj帷y cios. Nicola Zalewski wpad w pole karne, zosta sfaulowany i podszed do rzutu karnego. Nie pomyli si, a Polska wygra豉 3:2. Mecz na gor帷o skomentowa prezes PZPN, Cezary Kulesza.

