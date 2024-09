Piłkarski kryminał Dawidowicza. Tak Polska straciła gola. Cały świat to zobaczył

Zaledwie dwa miesiące po odpadnięciu z Euro 2024 reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów UEFA. Na start nasza kadra zmierzyła się na wyjeździe ze Szkocją. Czwartkowe spotkanie rozpoczęło się dla nas kapitalnie. Najpierw do siatki po fenomenalnym strzale z dystansu trafił Sebastian Szymański, a drugiego gola po wykorzystaniu rzutu karnego dołożył Lewandowski. Niestety po przerwie cała przewaga została zaprzepaszczona.

Co w tej sytuacji zrobił Dawidowicz? Internauci byli bezlitośni

Zaraz po powrocie na murawę nasi zawodnicy najwyraźniej na dobre nie przestawili się na meczowy tryb. Po rozpoczęciu ze środka boiska Polacy momentalnie stracili piłkę, co bezlitośnie wykorzystali Szkoci. Po chaotycznym kontrataku bramkę zdobył Billy Gilmour, który precyzyjnie wykończył całą akcję mocnym strzałem. Futbolówka poszła po rękach Marcina Bułki.

Przy straconym golu zawiniło kilku zawodników Probierza. Jednym z nich był Paweł Dawidowicz, który - łagodnie mówiąc - nie najlepiej zachował się w tej sytuacji. W mediach społecznościowych pojawił się filmik z jego wyczynów w defensywie. Na wideo widać, jak spanikowany obrońca nerwowo obraca się wokół własnej osi, próbując nadążyć za atakiem jednego z przeciwników.

Ostatecznie jego próby były daremne i wyglądały dosyć zabawie. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy bezlitośnie skomentowali jego styl bronienia. "Dawidowicz. Interejszonal lewel", "Dobra ruletka w obronie, tego często nie widujemy" - czytamy.

Następnie Szkoci trafili na 2:2, przez co zrobiło się już bardzo groźnie. Kiedy wydawało się, że lada moment możemy przegrać czwartkowy mecz, w polu karnym rywali pojawił się Nicola Zalewski. Gospodarze znów sfaulowali zawodnika Romy, przez co arbiter drugi raz wskazał na "jedenastkę". Tym razem podszedł do niej sam poszkodowany. Zalewski z małymi problemami wykorzystał rzut karny i zapewnił zwycięstwo reprezentacji Polski. To sprawia, że obecnie biało-czerwoni plasują się na fotelu lidera grupy I Ligi Narodów.