Liga Narodów. Gdzie obejrzeć mecz Szkocja - Polska? Kiedy gra Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Intensywna jesień - tak w skrócie można opisać najbliższe miesiące reprezentacji Polski, która wraca do gry po Euro 2024 i będzie rywalizować w Lidze Narodów. Utrzymanie w dywizji A nie będzie jednak należało do prostych zadań. Biało-czerwoni zmierzą się ze Szkocją, Chorwacją i Portugalią. W grudniu poznają z kolei grupę eliminacyjną do mistrzostw świata.

Polacy rozpoczynają walkę w Lidze Narodów. Szkocja pierwszym rywalem

Pierwszym rywalem w Lidze Narodów będą Szkoci. Spotkanie odbędzie się w Glasgow. Czwartkowi przeciwnicy Polaków mają za sobą nieudane Euro 2024. Przegrali dwa mecze - z Niemcami (1:5) i z Węgrami (0:1), a także zremisowali ze Szwajcarią (1:1).

Nie należy spodziewać się jednak łatwego spotkania. W 2015 roku biało-czerwoni po raz ostatni rywalizowali ze Szkocją o punkty. Zremisowali 2:2. W 2022 roku, w debiucie selekcjonerskim Czesława Michniewicza, padł remis 1:1. To było starcie towarzyskie. Co ciekawe w obu tych spotkaniach Polacy ratowali wynik w doliczonym czasie gry drugiej połowy.

Według informacji Sport.pl Michał Probierz postawi na następujący skład: Łukasz Skorupski - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański (Jakub Piotrowski), Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek. Czy to zestawienie da Polakom trzy punkty?

Liga Narodów. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Szkocja? Kiedy gra Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ, STREAM, WYNIKI]

Pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Narodów pomiędzy Szkocją a Polską odbędzie się w czwartek 5 września. Początek spotkania zaplanowany został na godz. 20:45. Transmisję można będzie obejrzeć w TVP1, TVP Sport oraz w internecie za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnego wyniku na naszej stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.