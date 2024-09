Tak Polacy zagrają ze Szkocją! Probierz nie czuje strachu

72 dni czekaliśmy na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej. O 20:45 w Glasgow drużyna Michała Probierza zagra ze Szkocją w pierwszym spotkaniu Ligi Narodów. Dla Polaków będzie to pierwszy mecz od remisu 1:1 z Francją na nieudanym Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski już w Glasgow! Tak powitali ją kibice

- O Euro się już zapomina, teraz są nowe przygotowania. Szkocja ma bardzo dobrego trenera. Steve Clarke potrafi budować drużynę i od razu widać, że jest ona zorganizowana. Tam walczy jeden za drugiego, musimy się tego spodziewać, tak samo gorącego wsparcia kibiców. Na pewno dla nas to będzie bardzo ciekawe spotkanie i przetarcie, jak nasza praca w porównaniu z pozostałymi zespołami europejskimi wygląda. To dla nas taki moment przeskoku - mówił Probierz na środowej konferencji prasowej.

Tego samego dnia selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił też kadrę na to spotkanie. Probierz zdecydował, że meczu ze Szkocją nawet na ławce rezerwowych nie zasiądzie czterech zawodników. W przypadku Bartosza Mrozka było to pewne, bo on już wcześniej otrzymał informację, że na zgrupowanie przyjeżdża tylko w roli zawodnika do treningu.

Poza bramkarzem Lecha Poznań w kadrze na mecz ze Szkocją nie znaleźli się również Mateusz Bogusz, Mateusz Wieteska i Mateusz Kowalczyk. Teraz, kilkadziesiąt minut przed meczem w Glasgow, znamy już skład naszej reprezentacji.

Skład Polski na mecz ze Szkocją

I nie ma w nim wielkich sensacji. Największy znak zapytania dotyczył pozycji bramkarza i tego, kto stanie w bramce w pierwszym meczu po zakończeniu kariery przez Wojciecha Szczęsnego. Zgodnie z medialnymi informacjami Probierz zdecydował się na zawodnika Nicei, czyli Marcina Bułkę.

Druga niespodzianka dotyczy drugiej linii. Ustawiany zazwyczaj wyżej Piotr Zieliński tym razem ma pełnić funkcję cofniętego rozgrywającego. I to już sugeruje, że Probierz ma zamiar kontynuować swój pomysł na reprezentację, o którym mówił w ostatnich miesiącach. Pomysł oparty na ofensywnej grze.

Dlatego przed Zielińskim ustawieni zostali Kacper Urbański i Sebastian Szymański, a w ataku zagrają Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Polacy zagrają w ustawieniu z trójką środkowych obrońców, a na tych pozycjach zagrają Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz oraz Jan Bednarek. Na wahadłach ustawieni zaś zostali Nicola Zalewski i Przemysław Frankowski.

Skład Polski na mecz ze Szkocją: Marcin Bułka - Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek - Piotr Zieliński - Nicola Zalewski, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Przemysław Frankowski - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek.

Mecz Szkocja - Polska o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.