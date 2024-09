Reprezentacja Polski wraca do gry. Po Euro 2024 piłkarzy Michała Probierza czekają zmagania w Lidze Narodów i walka o utrzymanie się w dywizji A. Rywalami Biało-Czerwonych będą reprezentacji Szkocji, Chorwacji i Portugalii. Przed eliminacjami do mistrzostw świata Polaków czekają więc spotkania z dobrymi drużynami, które mogą pomóc w budowie nowej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Przegląd szkockiej prasy przed meczem Ligi Narodów, a w niej... Iga Świątek i Ted Lasso!

Reprezentacja Polski zaczyna grę w Lidze Narodów UEFA

Na start Ligi Narodów reprezentacja Polski zagra w Glasgow ze Szkocją. Szkoci także grali na Euro 2024, gdzie podobnie jak Polacy dwa mecze przegrali, a jeden zremisowali. Mieli jednak gorszy bilans bramkowy (2:7) od naszych zawodników (3:6).

Na pewno nie będzie to łatwy mecz dla reprezentacji Polski. W XXI wieku obie drużyny grały ze sobą pięciokrotnie (trzy razy towarzysko, dwa razy w el. Euro 2016). Bilans? Cztery remisy i jedna wygrana 1:0 Szkocji w meczu towarzyskim w marcu 2014 roku.

Patrząc na poprzednie mecze ze Szkocją, to można spodziewać się walki z obu stron i wyrównanego spotkania. A jaki skład na to spotkanie desygnuje Michał Probierz? Według informacji Sport.pl będą to:

Łukasz Skorupski - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański (Jakub Piotrowski), Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek.

Liga Narodów. O której mecz Szkocja - Polska? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Narodów, w którym Polska zagra na wyjeździe ze Szkocją, odbędzie się w czwartek 5 września. Początek spotkania o godz. 20:45. Transmisję można będzie obejrzeć w TVP1, TVP Sport oraz w internecie za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnego wyniku na naszej stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.