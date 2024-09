Reprezentacja Polski ma nowego bohatera. "Szkoda, że tak późno"

W najlepsze trwa zgrupowanie reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w nowej edycji Ligi Narodów. Jak to często bywa za kadencji Michała Probierza - każde zgrupowanie to nowi piłkarze powołani do kadry. W przypadku wrześniowych meczów szanse na debiut w narodowych barwach może otrzymać Mateusz Bogusz, który fantastycznie radzi sobie w MLS w barwach Los Angeles FC.

Jacek Bąk czeka na występy Mateusza Bogusza w reprezentacji Polski

We wszystkich rozgrywkach Bogusz ma już 17 bramek i siedem asyst w 36 występach dla zespołu z Miasta Aniołów. Zdaniem wielu ekspertów zasłużył na powołanie do kadry już na Euro 2024, ale wtedy Michał Probierz nie znalazł dla niego miejsca.

- Powoli powinniśmy skupić się na stabilizacji wyjściowej "jedenastki". Widać, że Michał Probierz ma już jakiś zarys tej drużyny, chociaż oczywiście nie można zamknąć się na pewną grupę graczy i nie dopuszczać świeżej krwi - ocenił Jacek Bąk w rozmowie z TVP Sport i wtedy wspomniał zawodnika z Los Angeles FC. - Cieszę się, że szansę dostał Mateusz Bogusz. Szkoda, że doszło do tego tak późno. To zawodnik dobrze wyszkolony technicznie, który może okazać się cennym graczem dla kadry. Jestem ciekaw jego występów - dodał.

W rozmowie Bąk skomentował także odejście na emeryturę Wojciecha Szczęsnego. Ocenił, że to duża strata dla szatni pod względem osobowości. - Co do umiejętności, to mamy kilku bramkarzy, którzy mogą wejść między słupki i z powodzeniem zastąpić Szczęsnego. Jest kilku takich kandydatów, a by podjąć decyzję można... rzucić monetą i każdy wybór będzie dobry. To pozycja, na której jesteśmy zabezpieczeni na lat - ocenił, wskazując, że walka o pozycję bramkarza powinna toczyć się między Marcinem Bułką a Łukaszem Skorupskim.

Reprezentacja Polski w bieżącym tygodniu rozegra dwa mecze wyjazdowe w Lidze Narodów: ze Szkocją (czwartek 5 września) i Chorwacją (niedziela 8 września). Początek obu spotkań o godzinie 20:45. Relacje tekstowe z każdego z tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.